Tracteurs et cachalots sur les routes: La gendarmerie appelle à la prudence au lendemain d'un accident

"En ce début de campagne de cannes, les tracteurs et cachalots sont de retour sur les routes... y compris les plus grands axes", indique ce mardi la Gendarmerie, qui adresse aux automobilistes une mise en garde suite à un grave accident survenu lundi matin.En effet, en raison des vitesses très différentes entre ces véhicules agricoles et les véhicules particuliers, des accidents peuvent survenir. "C’est du fait d’un dépassement hasardeux d’un tracteur de cannes que ce matin (lundi ndlr), à St Benoît, deux véhicules se sont percutés, occasionnant plusieurs blessés", soulignent les forces de l'ordre. Un blessé grave a même été évacué par l'hélicoptère du SMUR "Pensez à adapter votre vitesse !", rappelle la Gendarmerie.