Trafic de cocaïne et MDMA: Les "petits" trafiquants condamnés

Le 21/06/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 412

Les cinq "petits" trafiquants de cette grande affaire de cocaïne et de MDMA ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi. Les peines : 8 mois de prison avec sursis et 1000 euros d’amende pour deux d’entre eux, 18 mois de prison dont 12 avec sursis, 3 ans dont deux avec sursis et pour l’un des premiers fournisseurs, Matthieu L-S, 3 ans, dont 18 mois avec sursis.



L’affaire avait fait du bruit en mai dernier lorsque leurs avocats avaient crié à l’injustice. Selon eux, les têtes du trafic, du monde des affaires et des médias, avaient été "oubliées" par la justice. Ne laissant que cette bande de trentenaires largement moins impliquée. Pour rappel, Matthieu L-S avait un casier judiciaire vierge. Pour l’avocat, la quantité de cocaïne trouvée à leur domicile ne justifiait pas une simple consommation personnelle.



La trafic de cocaïne et MDMA remonte à trois ans et aurait commencé à Saint-Gilles avant de finir dans l’Est, entre Saint-André et Bras-Panon. C’est en mars 2016 que les gendarmes de Saint-Gilles s’attardent sur un trafiquant, déjà condamné en 2013, dont le fournisseur est Matthieu L-S. Ce dernier et quatre autres hommes sont interpellés dans l’Est.



Les magistrats n’ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé des peines allant de 2 à 4 ans d'emprisonnement, ainsi que des amendes allant de 2 000 à 20 000 euros.