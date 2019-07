Trafic de drogues : Les deux jeunes marseillaises jugées en appel

Jeunes, jolies, sans histoires… Les deux mules de 20 et 22 ans seront jugées en appel ce jeudi. En détention depuis leur interpellation à l’aéroport de Gillot en mars et leur condamnation en correctionnelle dans la foulée, elles espéraient pouvoir attendre leur procès en appel ailleurs qu’en prison. Mais la cour avait décidé de les maintenir en détention.Les mules marseillaises seront donc à nouveau jugées pour le transport de 15 kilos de cannabis et 6000 cachets d’ecstasy dans leurs valises. Elles se disent "naïves" et avoir accepté la tâche contre un billet pour des vacances à La Réunion. Elles écoperont de 3 ans de prison et 142.000 euros d’amende malgré deux casiers judiciaires vierges. Le but de la justice : s’assurer qu’elles soient présentes le jour du procès et, peut-être, en faire des exemples.En effet, des jeunes femmes transportant des stupéfiants arrivent régulièrement à Gillot depuis le début de l’année. Les dernières prises des douaniers : trois Parisiennes , à peine majeures, qui ont atterri le mois dernier avec 29,9 kg de résine de cannabis et 2676 cachets d’ecstasy.