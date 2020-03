Trafic de stupéfiants: Wilson Titus demande "une dernière chance"

Le 11/03/2020 | Par Amandine Dolphin - Charlotte Molina | Lu 1067

Après presque deux ans passés en détention, le "caïd" du Chaudron demande à nouveau à être libéré, en attendant son procès pour trafic de stupéfiants.



Son bras droit, surnommé "l’ours", avait obtenu sa mise en liberté conditionnelle après pas moins de 11 demandes. La compagne de Wilson Titus avait elle aussi été libérée en 2018.



Toute la petite bande, ainsi qu’une dizaine d’autres complices, avaient été interpellés lors d’un vaste coup de filet des forces de police en avril 2018. Trois opérations avaient été menées en simultanée au Chaudron à Saint-Denis, à Saint-André et à Saint-Gilles.



Wilson Titus et sa bande étaient à l’origine d’un vaste trafic de cocaïne, ecstasy, MDMA et cannabis, qu’ils acheminaient à La Réunion par voie postale. Leur train de vie luxueux, affiché sur les réseaux sociaux, avait notamment mis la puce à l’oreille des enquêteurs.



L’instruction est terminée et l’audience correctionnelle aura lieu dans quelques temps, a indiqué ce mercredi le président de la chambre de l’instruction. La notion de "bande organisée" a été abandonné pour les poursuites, a expliqué son avocate



Wilson Titus reste aujourd'hui le seul protagoniste de cette affaire encore en détention. Concernant sa demande de mise en liberté, les éléments ne jouent pas en sa faveur. Il a en effet fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour violence en détention. "Aujourd’hui je demande une dernière chance", a lâché Wilson Titus. Délibéré dans deux jours pour le "caïd" du Chaudron.



Regis Labrousse sur place