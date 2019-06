Trafic de zamal : Le bateau retrouvé à Flic En Flac

Le 05/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2400

Si les forces de l’ordre sont parvenues à interpeller six individus, et à saisir les 142 kg de zamal lors de l’opération de grande envergure menée à Sainte-Rose vendredi dernier, deux suspects étaient parvenus à prendre la fuite à bord du bateau qui devait transporter la drogue jusqu’à Maurice.L’embarcation a finalement été retrouvée à Flic en Flac hier par l’Anti-drug and Smuggling Unit (ADSU) de l’île soeur. Deux suspects, habitant le village, ont également été arrêtés indique IonNews. La vedette rapide a aussi été saisie par les autorités.Les enquêteurs mauriciens cherchent désormais à déterminer comment cette grande quantité de drogue allait être écoulée sur le territoire.Du côté de La Réunion, les six suspects seront jugés aujourd’hui dans le cadre de la comparution immédiate après 96 heures de garde à vue.