Trafic de zamal : Les deux suspects arrêtés à Maurice restent en prison

Le 06/06/2019 | Par Zinfos Moris | Lu 164

Les audiences s'enchaînent, tant du côté de l'île de La Réunion que de l'île Maurice dans l'affaire de saisie de 142 kg de cannabis vendredi dernier à l’Anse-des-Cascades, Sainte-Rose.Ce jeudi comparaissaient devant la justice mauricienne deux des personnes impliquées dans ce trafic.La cour du district de Rivière-du-Rempart devait statuer ce jeudi 6 juin sur le sort de Sunil Dowlut et de Steeve Mariette. Les deux trafiquants présumés resteront en détention jusqu’au 13 juin. La police s'est opposée à leur remise en liberté conditionnelle. Les deux hommes ont été reconnus comme étant les propriétaires du bateau utilisé pour ce juteux trafic estimé à 2 millions d'euros.Contrairement au coup de filet opéré à Sainte-Rose au cours duquel 4 dealers avaient été pris sur le vif, Sunil Dowlut et Steeve Mariette avaient été arrêtés à l'île Maurice, leur bateau ayant été retrouvé à Flic en Flac par l’Anti-drug and Smuggling Unit.Un des avocats des suspects, Anoop Goodary, a demandé à la cour mauricienne l’autorisation de débattre le 21 juin prochain d’une motion de remise en liberté en faveur de son client, Steeve Mariette.