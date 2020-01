Trafic de zamal Réunion/Maurice : Les trafiquants échappent à des peines plus lourdes

Le 02/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 1235

Les six trafiquants de zamal réunionnais et mauriciens échappent ce jeudi à des peines plus lourdes. Condamnés par le tribunal correctionnel à des peines allant d’un à deux ans ferme ainsi que du sursis pour avoir tenté d’exporter 140 kilos de zamal en 12 sacs vers Maurice, le parquet avait décidé de faire appel.



Les deux Réunionnais et quatre Mauriciens avaient également été relaxés pour la plupart des faits de transport de stupéfiants, le zamal n’ayant jamais quitté La Réunion. Ne pouvant prouver qu’ils avaient tout manigancé ensemble, le tribunal les avait aussi relaxés des faits de "participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement".



Mais pour l’avocat général, deux groupes avaient été identifiés. Ces deux avaient travaillé ensemble pour organiser l’export du zamal – huit sacs d’un côté, le reste de l’autre, et leur arrivée en deux voitures, au même moment au port. Si cet argument n’était pas retenu, pourquoi ne pas considérer que les deux groupes sont chacun de leur côté coupable de "participation à association de malfaiteurs". Il avait donc en appel demandé des pleines plus lourdes, à savoir de 3 ans ferme à 5 ans ferme.



La cour d’appel a rendu sa décision ce jeudi : les éléments prouvant l’association de malfaiteurs étant insuffisants, les peines restent les mêmes qu’en première instance.