Trafic stupéfiants: Le bras droit de Wilson Titus remis en liberté

Le 20/10/2019

Après un an et demi de détention provisoire, Ludovic Robert est ressorti libre. Ce dernier est considéré comme le bras droit de Titus dans un important trafic de drogue entre La Réunion et la métropole.



Inconnu de la justice, Ludovic Robert a réalisé à 9 reprises depuis 2018 des demandes de remise en liberté. Il déclare, comme le souligne nos confrères du Quotidien, qu'il a été longuement accro à la drogue, mais que ces 18 mois de détention lui ont permis de se soigner. Il ajoute que deux contrats de travail l'attendent à sa sortie.



Le JLD a alors accordé la liberté au Saint-Gillois, placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.