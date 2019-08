Tramway de la Cinor: Le TAO sur les rails, la consultation publique en route

Dans le détail, le TAO c'est 13 km de rails, 18 stations (Hôtel de Ville, cité des arts, Mail du Chaudron Leconte de Lisle, centre d'affaires Cadjee, espace océan...) desservies toutes les six minutes de 5h à 1h, et une vitesse moyenne de 20 km/h. Il permettra de passer du Barachois à l'aéroport en 25 minutes. Un transport efficace qui éviterait que certains administrés refusent des emplois faute de transport, souligne Gérald Maillot.



Le projet devrait en outre permettre de créer 300 emplois en exploitation et 2000 pendant les travaux, qui devraient débuter dès l'an prochain.

Côté coût, l'ensemble des aménagements liés à la réalisation de la ligne du tramway est estimé à 395 millions d’euros. L’exploitation est évaluée à 5,5 millions par an à court terme (60 000 voyageurs) et 7 millions par an à moyen terme (80 000 voyageurs).

Pour l'heure, le projet du TAO ainsi que la révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) restent en phase de concertation jusqu'au 31 octobre prochain.

"C'est une concertation qui se déplace et va à la rencontre des habitants", souligne Dominique Picardo, chef de projet.



L

a Cinor a en effet mis en place la

un bus relooké en Tram qui sillonnera les trois communes. À l'intérieur, des bornes connectés, mais aussi des casques de réalité virtuelle, histoire de tester le tram avant même d’y poser les pieds.

S'y ajoutent notamment des ateliers thématiques, réunions publiques, conférences et expositions.

"L'emprise elle est là, il n'y a pas besoin d'expropriation", assure le président de l'intercollectivité."Caravane Mobilités / TAO",