Transport des urnes lors des élections municipales : circulation et stationnement provisoirement modifiés à Saint-Paul

Le 13/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 79

Afin de permettre le bon déroulement du transport des urnes lors des élections municipales, la circulation et le stationnement seront provisoirement modifiés à Saint-Paul les 15 et 22 mars 2020 :



- Fermeture du parking du marché forain, côté sud, de 6h à 8h.

- Fermeture de la rue Quai Gilbert, portion comprise entre la rue Suffren et la rue Général de Gaulle, de 6h à 8h et de 19h à 23h.



Retrouvez l’arrêté en intégralité ci-dessous :