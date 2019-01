Transport et détention de papangues : Bernard Gougache n'obtient pas de dérogation

Le 04/01/2019 | Par N.P | Lu 592

"Victoire" pour l’Association Citoyenne de Saint-Pierre et l’ACPEGES. Elles s’étaient opposées à la demande de dérogation présentée par Bernard Gougache portant sur le transport, la détention et l’utilisation de busards de Maillard Circus maillardi. "Nos papangues ne serviront pas d'animaux de foire pour attirer une clientèle enfantine (et leurs parents) pour un projet archaïque de prison d'animaux, sous couverture de 'sensibilisation' bidon", se félicitent-elles.Le projet prévoyait de recueillir un mâle et une femelle du centre de soin inaptes à un relâché dans la nature afin de réaliser des opérations de sensibilisation auprès d’un public scolaire.Les deux associations qui militent pour la protection de l’environnement ont réussi à obtenir un communiqué à la veille du 20 décembre: "Ce projet a été instruit par le Service Eau et Biodiversité de la DEAL au niveau réglementaire et au niveau scientifique. Après consultation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en date du 22 juin 2017, et après consultation du public en avril 2018, la DEAL n'a pas donné suite à la demande de M. Bernard Gougache" . Un projet d’arrêté avait été émis en avril dernier et une consultation publique en ligne lancée pour laquelle aucun résultat n’a encore été publié, déplorent l’ACSP et l'ACPEGES.Quant au combat mené par les deux associations contre Bioparc également initié par Bernard Gougache, il se poursuit "grâce à la procédure en cour d’Appel administrative de Bordeaux qui a été engagée le 29 janvier 2018 contre le projet d’aménagement ".