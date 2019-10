Transporteurs: "Je joue un rôle de facilitateur dans ce dossier"

Facilitateur de quoi monsieur Melchior ? Déja retournez sur votre canton que vous laissez à l'abandon, vous allez entendre parler du pays. Ensuite allez faire un tour dans vos services, sous sentez pas cette grosse odeur de caca ? Vos personnel va mal, le fantome des Nassimah et Michel font beaucoup de mal à votre personnel. Quid du SDIS et de sa situation catastrophique ? Quid ensuite de votre SPL et de ses salaires puants ? Monsieur Melchior, svp, un peu de dignité, n'essayez pas de faire de la sale recupération juste pour votre petit ego.

7. Mon oeil le 07/10/2019 15:26



Quelle facilitation ? Quand on se croit capable de sauver et qu'on se rend compte qu'on a pas plus de solution parce que pas mesuré les contraintes on persécute les autres et on appelle ça facilitateur ???