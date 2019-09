Travaux PAPI Hermitage : Circulation temporairement modifiée sur la voie cannière à partir du 23 septembre

Le 20/09/2019 | Par TCO | Lu 125

Dans le cadre des travaux de lutte contre les inondations des secteurs de l'Hermitage / La Saline les bains, le TCO vous informe que la circulation sur la route départementale 100 voie cannière se fera ponctuellement par alternat du 23 septembre au 4 novembre 2019 inclus, de 6h30 à 16h.La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h puis à 20 km/h à l'approche du chantier. Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, le stationnement et l'arrêt sont interdits sur cet axe routier.Le TCO remercie les automobilistes et les riverains pour leur compréhension et le respect de ces dispositions.