Travaux de sécurisation: Le sentier de Grand Bassin fermé pour deux mois

Le 25/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 518

Le sentier reliant Bois Court à Grand Bassin ferme pour encore deux mois. Le sentier très prisé des randonneurs est aussi soumis aux aléas climatiques. Les pluies du mois de janvier dernier ont occasionné d’importants dégâts. Le sentier est interdit au public depuis le 25 janvier 2020 par arrêté du préfet.



L’inspection réalisée le lundi 27 janvier a révélé la destruction de 5 filets sur 150 mètres de longueur sur deux couloirs et des zones instables. Après expertise de l’ONF, les travaux ont débuté le 21 février dernier et se poursuivront durant encore environ deux mois "si les conditions de sécurité sont réunies et si aucun élément extérieur ne perturbe le chantier".



"Une première opération de purges de sécurisation sera réalisée sentier fermé pour des raisons de sécurité. Une fois cette phase réalisée, une expertise déterminera si les conditions de sécurité sont réunies pour une éventuelle réouverture (sous réserve). La seconde phase de travaux consistera à enlever les ouvrages détruits et remettre le sentier en état", explique l’ONF.



"Consciente des enjeux sociaux et économiques de cette liaison", l’ONF rappelle que le sentier Mollaret est ouvert au public et permet l’accès vers Grand Bassin en tout temps et doit être utilisé lorsque le sentier est principal est fermé pour des raisons de sécurité.



Les partenaires et les habitants de Grand Bassin seront informés à chaque étape de l’avancement des travaux de sécurisation. Pour la sécurité de tous, l’ONF demande à tous les usagers de respecter les interdictions en vigueur.