Travaux sentier littoral: L'association Handisport lance une pétition

Le 01/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 171

L'association Handisport de Saint-Paul dénonce le refus du TCO de permettre aux personnes en fauteuil de franchir la passerelle de l'étang alors que des travaux sont programmés. Elle a ainsi lancé une pétition adressée à la Préfecture de la Réunion.

Les travaux du sentier littoral Ouest vont être lancés très bientôt à Saint-Paul. Un escalier menant au pont franchissant un étang est prévu de part et d'autre, comme à l'heure actuelle, au lieu d'un plan incliné.Aucune contrainte technique ou financière ne motive ce déni des PMR de la part de l'intercommunalité Territoire de la côte ouest (TCO) et de la mairie de Saint-Paul qui a délivré le permis de construire en toute connaissance de cause. Le président du TCO est le maire de Saint-Paul.Depuis 2011, les associations PMR et notamment Saint-Paul Handisports, réclament la mise en accessibilité totale du sentier littoral. La réalisation empêchera les fauteuils roulants de passer, les familles avec poussettes auront des difficultés, ce qui est actuellement le cas et donc ne changera pas.La loi n'est pas respectée, les droits de tous les citoyens sont bafoués car l'accessibilité concerne toute la société. L'association Handisport a donc lancé une pétition adressée à la Préfecture de la Réunion.