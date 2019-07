Tribunal administratif: L’universitaire handicapé voit sa demande refusée

L’étudiant en droit à l’Université du Tampon n’a pas obtenu gain de cause. Le tribunal administratif a donné raison à l’Université de La Réunion hier. L’universitaire en Master 2 n’a pas été retenu suite à une sélection en milieu d’année. Selon lui, l’université a manqué à ses obligations notamment parce que les étudiants n’en avaient pas été informés. D’autres modalités n’auraient pas été respectées, comme avoir un nombre de places fixées. Sur les 80 étudiants du Master 2, seulement 20 ont été retenus.



Le jeune homme souffre également de dyslexie et dystographie ; les étudiants handicapés ne seraient pas correctement accompagnés.



Mais le juge des référés du tribunal administratif a donné raison à l’université, estimant que le règlement avait été respecté. Il a considéré qu'aucun des arguments soulevés par le plaignant n'était "de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées". L'université le rappelle: "plus d'une cinquantaine de demandes d'intégration du M2 Droit des affaires sont émises chaque année pour une vingtaine de places".