Tribunal correctionnel : L'excité lance à la présidente "Vous êtes lourd!"

Le 29/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 173

De temps en temps, un personnage bien particulier fait face au tribunal correctionnel. Jugé en comparution immédiate ce vendredi pour avoir volé 100 euros de la boîte de nuit « Les Cocotiers », F.I, 24 ans, présente d’autres soucis plus inquiétants. Parmi les 17 condamnations sur son casier judiciaire, 11 sont pour vol et recel. Mais difficile pour la présidente d’évoquer son casier. "Pourquoi vous parlez de tout ça ? Là on parle de 100 euros et c’est tout !" s’exclame-t-il. Et interdiction d’évoquer son enfance ou sa famille : "Parlez pas de tout ça là !". Alors qu’elle le prévient qu’il vaut mieux qu’il se calme, il lui lance : "Vous êtes lourd !".



Il sera alors escorté jusqu’à la geôle. Le procès peut alors poursuivre. Ce jeune homme SDF souffrirait de troubles psychiatriques et hallucinations. Hospitalisé à deux reprises, il affirmait être visité par des femmes fantômes avec qui il aurait même eu des enfants.



Il a finalement été jugé pénalement irresponsable et ordonne son hospitalisation à l’EPSMR. "Comment je vais faire pour rentrer chez moi? - En prenant vos médicaments, lui indique la présidente".