Tribune de Jean Gaël Anda sur la fracture numérique

Le 06/04/2020 | Par Jean Gaël ANDA Conseiller Régional, Conseiller municipal d'opposition à SAINT PIERRE

Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le Covid-19 accentuent la fracture numérique déjà très importante à la Réunion.



En cette période, internet est pourtant essentiel pour effectuer les démarches administratives, pour travailler ou pour rester en contact avec ses proches.



Et pourtant, selon l’INSEE un réunionnais sur 4 ne s’est jamais connecté à Internet ou ne sait pas de servir des outils numériques.

Cet « illectronisme » concerne notamment les populations les plus fragiles : les gramouns, les personnes peu diplômées, les ménages aux revenus modestes.

- Comment dans ces conditions assurer la continuité scolaire ?



Les enfants des ménages les plus défavorisés se retrouvent une fois de plus, dans une situation d’inégalité, car leurs parents n’ont pas d’accès numérique ou n’ont pas la capacité de les aider.



Bien que les blogs soient accessibles par téléphone, le petit écran du téléphone, est un support n’est pas adapté à l’apprentissage il faut un ordinateur.



En cas de familles nombreuses, tous les enfants ne peuvent accéder en même temps aux supports. Pour les enfants porteurs de handicaps, la situation devient ingérable !



Les enfants et notamment les plus jeunes, ne peuvent se débrouiller seuls, sans l’aide d’un adulte.



L’implication des parents est donc importante, mais ils n’ont pas eu le temps d’être préparés à ces outils. Les enseignants n’ont plus de nouvelles de certains élèves et ce silence est très inquiétant.



Pour éviter le décrochage scolaire, il est urgent que les discussions entre La Poste et le Ministère de l’éducation nationale aboutissent au plus vite pour la reproduction et la distribution sous format papier de cours et d’exercices préparés par les enseignants.

Les enseignants mobilisent toute leurs compétences pour la mise en place de nouveaux dispositifs plus accessibles …il faut saluer leur sens de la créativité et d’adaptation !



Laisser le supports papiers en -self-service à proximité des écoles, serait aussi une solution, mais encore faut-il un accès aux écoles pendant quelques heures ?

En tout état de cause, à la sortie du confinement, il faudra généraliser des stages de remises à niveau pour toutes les classes, car les élèves auront perdu plus de 2 mois d’école.

• Comment dans ces conditions, permettre l’accès aux formulaires de sortie ?

Le confinement n’a pas la même réalité selon les milieux sociaux, il aggrave les discriminations :

• 23 % des réunionnais souffrent d’illettrisme : Comment remplir un formulaire de déplacement quand on ne sait pas écrire ?

En métropole on a même vu des amendes à des SDF !!!

• Mettre en place des réseaux de solidarité pour la mise à disposition de ces formulaires est urgente, car par peur d’avoir des amendes certains s’isolent de plus en plus. Les réseaux sociaux sont très utiles mais insuffisants et parfois inadaptés à ceux qui ne savent pas les utiliser.

Le confinement nous rappelle chaque jour que rester chez soi est indispensable mais que cela n’empêche pas de rester solidaire pour tenter d’apporter chacun sa petite pierre pour un monde meilleur.