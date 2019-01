Tribune de Patricia Coutandy : Ce que vous m’avez apporté

Le 15/01/2019 | Par Patricia Coutandy La militante | Lu 169

Les citoyens ont décidé d’assumer la responsabilité d’évaluer les politiques publiques car elles sont appliquées en leur nom, et pour eux. Cette légitimité incontestable a amené le peuple à sortir son vêtement de sécurité, à prendre en main son destin, avec éclat en plusieurs actes. Se mobiliser pacifiquement pour alerter sur l’état catastrophique des ménages, c’est faire le constat amiable de la vie chère, dénoncer les inégalités sociales, avertir des accidents de démocratie.



Le réveil du citoyen



« En se rassemblant, on a vu les malheurs des autres », de la pédagogie des ronds-points aux rassemblements du samedi, le peuple se rencontre, se questionne, s’informe. La solidarité a mis fin au règne de l’obscurantisme.



La population s’éveille face à un pouvoir souverain et immuable pour ne plus subir les décisions arbitraires, les taxes, les souffrances, la duperie.



Certains d’entre eux portaient sur le dos un gilet couleur…soleil ! Mais tous avaient ce soleil dans le cœur : le réveil du citoyen.

Les citoyens ont des idées à apporter pour que cette société cesse d’être une structure dans laquelle ils « vivent-votent », ils vivotent mais devienne leur société.



Référendum d’initiative Citoyenne



Personnellement, je ne sais pas où tout cela va nous amener. Vers la fin de la casse sociale et des prélèvements abusifs, la fin de la pauvreté organisée sous couvert du maintien du déficit en dessous de 3 % du Produit Intérieur Brut ?



L’idée d’une politique nouvelle pour amener la croissance émerge. Elle passe non seulement par une fiscalité plus juste, mais aussi par le changement d’un modèle économique, de l’énergie fossile à une énergie renouvelable, la fin des lobbies dans l’industrie alimentaire…Un vrai programme de santé publique.



Mais lorsque que tu te bats pour la vie, avec des valeurs et des idéaux, tu es montré du doigt, désigné coupable, battu et parfois tué. Ce que vous m’avez apporté, c’est la force d’y croire malgré ces méthodes d’intimidation, de persécution et malgré tout, de toujours persévérer. Des « coups de balai », l’usage de la force, la dispersion, la diversion, nous la connaissons, des stratégies imaginées, pour casser un mouvement, oppresser le peuple. Pourquoi chercher à réduire au silence les revendications de pouvoir d’achat, d’amélioration du cadre de vie, d’établissement d’une vraie démocratie participative et directe avec le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) ?



Pourtant, le RIC serait un rempart contre les lobbies pour défendre le droit du peuple à s’autodéterminer notamment contre les mesures impopulaires, les inégalités fiscales. Car la progression de la démocratie passe par une vraie remise en cause d’un système fondé uniquement sur une représentativité issue des élections locales et nationales. Actuellement, c’est l’exécutif qui décide comme un monarque investi par le peuple, mais sans le peuple durant une mandature.



Par conséquent, le respect des droits de l’Homme et du citoyen, si important aux yeux du pays « des siècles des lumières » est bafoué et motive le rassemblement d’une nation éclairée.

La paupérisation des familles



En France, des personnes de tous âges sont blessées, d’autres ont perdu un œil…ont perdu la vie. Plus de 1385 interpellations sont comptabilisées. A Bruxelles, 400 manifestants ont été arrêtés, lors de la manifestation des « Yellow vests » à Londres, une adolescente de 13 ans a été également arrêtée.



A La Réunion, le taux de chômage et de pauvreté placent l’île en tête du classement des départements les plus sinistrés. Près de 25 barrages filtrants ont été organisés ainsi que des villages d’émancipation, des lieux de dialogue. Les propositions, les doléances issues de ces discussions ont été brouillées dans des annonces, notamment la baisse du prix du lait maternisé. Cependant, aucune action, aucun avertissement, ni de sanction n’ont été appliqués en direction des grandes surfaces qui ont augmenté jusqu’à 50% leur prix malgré les promesses sur la transparence du coût de la vie.



Cette pratique n’est pas sans rappeler les méthodes utilisées par les Banques. Tu as des difficultés financières, quelle aubaine: crédit revolving, « réserve d’argent exceptionnelle », découvert autorisé- négocié…A la fin c’est le client en difficulté qui subit la double peine, condamner à emprunter avec un taux d’intérêt élevé et des frais supplémentaires pour payer le coût exponentiel de la vie : les prix ont été multipliés par 6,56 mais pas les revenus !



Ce cercle infernal contribue à la paupérisation des familles : 1/3 des français sont à découvert une fois par mois et 60 % une fois par an.



Un bel exemple de la démocratie



Ces familles ont pris la parole, elles veulent comprendre le budget des institutions, l’utilisation de l’argent public, la facturation des services, la part des taxes et des impôts collectés, le poids et les conséquences des réformes…



Alors pourquoi autant d’attaques envers celles et ceux qui veulent participer à l’édifice social de son pays? Un peuple en mouvement avec une telle clairvoyance est un bel exercice de démocratie ! Animés par la volonté de mettre leurs compétences au service de la cause, de plus en plus de jeunes, des allocataires, des ouvriers, des retraités, des travailleurs pauvres, des enseignants, des avocats, des professionnels de tout corps de métiers se rallient. Cette belle solidarité témoigne de la grandeur d’un peuple prêt à faire face aux techniques de propagandes et aux tentatives de discrédit, en quête d’un véritable changement dans l’exercice du pouvoir.



Localement, des conseils citoyens organisés par des institutions ont été qualifiés de « mascarades » car selon les participants tout est bipé d’avance, les orientations, la représentativité, alors que l’action doit continuer à être portée par le peuple et non confisquée. Où allons-nous ?



Dans ce contexte, la manipulation et la violence ne sont pas des réponses appropriées au soulèvement du peuple. Nous persévérons vers une société meilleure, c’est certain. Pour cela qu’allons-nous traverser ? On le découvrira ensemble…



Obscurantisme : (définition Larousse) Opposition à la diffusion de l'instruction, de la culture, au progrès des sciences, à la raison, en particulier dans le peuple.