Tribune libre : Disparition de "Mago", un contrôleur pas comme les autres

Le 14/01/2019 | Par L’équipe Transdev Service Réunion | Lu 371

C’est avec tristesse que l’ensemble des acteurs des réseaux de transports publics, particulièrement ses collègues de Transdev Servives Réunion ont appris la tragique disparition de Ouskia Magoni, contrôleur du service CMS (Contrôle médiation sureté).

Son sourire cachait son embonpoint, tout le monde connaissait et côtoyait « Mago » sur l’ensemble des réseaux de transport de l’île. Professionnellement rigoureux, Mago privilégiait toujours la prévention à la répression.



Il intervenait régulièrement dans les établissements scolaires pour raconter son métier de contrôleur, ses joies et ses peines, sa complémentarité avec le conducteur pour que les usagers voyagent en toute sécurité. « Un titre de transport, c’est l’assurance de voyager l’esprit tranquille », martelait-il quotidiennement.



Passionné de rugby, Mago s’en est allé retrouver ses dignes ancêtres maoris. Sa passion pour la sécurité dans les transports lui vient sans doute du waka, ces pirogues utilisées pour voyager en toute sécurité d’île en île dans le Pacifique Sud.



Marié et père de deux enfants de 14 et 19 ans, Mago s’était installé à La Réunion depuis 25 ans. Ce wallisien avait adopté le vivre ensemble des Réunionnais.



Notre regretté contrôleur appliquait un dicton de Jean-Jacques Rousseau, « s’il faut être juste pour autrui, il faut être vrai pour soi ».

Mago me te haerenga pai ! (en français : Adieu Mago et bon voyage !)