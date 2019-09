(Tribune libre) Football : La FFF vient aider Yves Ethève de se faire réélire

Dans un article paru dans le quotidien de la semaine dernière, la Ligue de la Réunion annonce la tenue d’un congrès intitulé "Football et collectivités locales", les 14 15 et 16 octobre, histoire de mettre en place "un nouveau projet de développement partagé entre le local et le national". Ce congrès s’adresse aux collectivités, communes, conseil départemental et régional, Rectorat, CREPS, CROS. Un congrès, par conséquent, très politique.



Et là, c’est du lourd qui débarque sur notre caillou. Tenez-vous bien : Hubert Fournier (Directeur Technique National), Patrick Pion (DTN adjoint), Nicolas Bourdin (Conseiller Technique National chargé des Dom Tom), Pierre Samsonoff (Directeur de la Ligue de Football Amateur (LFA)), Philippe Guyot (élu au bureau de la LFA), Vincent Nolorgues (élu au bureau de la LFA),… Reprenons notre souffle !



Quel est donc ce nouveau projet qui va révolutionner notre football péi ? Quelle sont les grandes avancées qui vont permettre à notre football de sortir de l’abîme et qui nécessitent 40 000 euros de budget ? (La qualité, ça se paye…..)



La réponse nous vient du guide lui-même : "But du jeu de ces trois jours d’échanges : présenter tous les aspects socio-éducatifs du football en dehors de la compétition pure. Le rôle social du football est primordial", rappelle Yves Ethève. "Le Football crée du lien"…. Mais bien sûr !.... Personne n’y avait pensé !



Problème de timing



Que viennent faire les représentants de la FFF à la Réunion à 5 mois des élections municipales, puis régionales ?



Quel est l’intérêt de présenter un projet à des élus locaux qui éventuellement, ne seront plus en place dans quelques temps ? N’aurait-il pas mieux valu attendre que les nouvelles équipes soient en place, bien assises, solidement installées pour présenter les choses ?



Lorsque la Ligue de la Réunion a été placée sous tutelle en 2014 2015, lorsque la ligue a connu une autre gouvernance, celle de Vidot en 2015 2016, c’est là que le football réunionnais avait besoin de la Fédé, c’est dans ces moments délicats qu'il fallait envoyer une délégation. Mais ces gens-là, on ne les a pas vus !



Problème de fond



Ethève va donc nous expliquer ce qu’il n’a pas su faire depuis 37 ans, à savoir du social.



Le seul à faire vraiment du social, c’est notre vice-président Amanville qui déclarait déjà en 2013 : "En tant que dirigeant, on fait du social. Ça arrive de donner 50 ou 100 euros à un joueur pour l'aider. C'est tout, il n'y a pas corruption là-dedans". Nous aimerions juste connaitre l’origine de ces fonds sociaux…ça peut aider !



Notre businessman de Président pour sa part, n’a fait que privilégier 3 ou 4 très gros clubs pendant toute sa carrière et martyriser la majorité des autres petits. Combien de clubs fermés, de dirigeants suspendus, de salariés humiliés, de vies abimées par sa faute ? Il se place désormais en porte drapeau du volet socio-éducatif du Football ! Mieux vaut en rire…ou en pleurer !



On n’a certainement pas besoin de la Fédé pour mettre en place des solutions dans ce secteur. Il suffit de relire (ou lire) les programmes, les projets de Dominique Goumane, candidat en 2012, ceux de Noël Vidot ou Yves Dupuy, candidats en 2016. Tout y est ! Ethève lui, n’avait rien !



S’occuper des vrais problèmes



Le football réunionnais a-t-il besoin d‘un grand congrès ? La réponse est bien entendu oui ! Mais à condition que l’on s’attaque aux vrais problèmes.



En décembre 2016, ce sont 227 clubs qui sont inscrits sur les listes électorales. Trois ans plus tard, nous sommes passés à 163 clubs soit une baisse de 28%. Ce chiffre à lui seul traduit la réalité du football Réunionnais. C’est un véritable effondrement.



Le nombre de licenciés est du même tonneau.



C’est une catastrophe au niveau du Football des jeunes, le football féminin est en voie d’extinction, les équipes promos sont moribondes, les stades sont vides, au moins 8 élus sont démissionnaires ou ont démissionné, c’est du jamais vu !



Alors oui, nous avons besoin de la Fédé pour régler ces problèmes mais que l’on arrête de nous mentir en nous faisant croire que l’on porte un quelconque intérêt à l’aspect éducatif et social de football alors qu’en réalité, la Fédé assure auprès des politiques comme elle l’a toujours fait, le service après-vente d’Ethève et vient ainsi garantir sa réélection.



Ce congrès aurait dû s’appeler : il faut sauver le soldat Ethève !



