Tribune libre : Tpnr solidaire au personnel soignant - Restons chez nous pou totoche le virus !

Le 22/03/2020 | Par Collectif TPNR | Lu 80

Depuis le 17 mars à 15h toute La Réunion est en confinement généralisé. Une mesure destinée à ralentir l’épidémie du Covid19 et rompre la chaîne de contamination. Notre île n’échappe pas à ce fléau sanitaire mondial qui chaque jour fait des milliers de victimes.

Notre pays n’a jamais été privé de liberté, ce qui rend parfois angoissant ce confinement national. Le coronavirus met également en lumière notre individualisme et certaines valeurs de cette société de consommation.



Les hôpitaux sont saturés, le personnel hospitalier est à bout physiquement et moralement. Et pourtant nous ne sommes qu’au début de cette guerre sanitaire déclarée par le Président de la République.



L’enjeu du confinement est simple: les services de réanimation des hôpitaux ne pourront pas accueillir tous les malades. Nous devons par conséquent par des gestes barrières, empêcher la propagation du virus, afin de permettre aux médecins, urgentistes, infirmiers et infirmières des hôpitaux à sauver des vies. La vie, d’un grand parent, d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une sœur, d’un enfant, d’un voisin tout simplement...



Il y a eu sûrement des manquements, d’absence d’anticipation de la part des autorités sur la gestion de cette pandémie, on aurait dû sûrement mieux gérer le flux d’arrivée à l’aéroport de Gillot... mais l’urgence n’est pas là. Les responsabilités devront et seront établies plus tard après la catastrophe, dans un climat plus sain.



Pour l’heure, l’urgence c’est de soutenir et d’encourager nos médecins, nos soignants, nos infirmiers et infirmières en respectant à la lettre les consignes du confinement. Soyons exemplaires ! Montrons au monde entier que par notre insularité nous pouvons vaincre ce Covid19.



Le Collectif Touch Pa Nout Roche s’est toujours mobilisé pour la défense du patrimoine réunionnais, son environnement qui participe au bien être et surtout à la santé des Réunionnais. L’heure est grave, restons chez nous avec notre famille. C’est la seule issue pou totoche ce virus !