Tricentenaire du Chemin Pavé Bellemène, entre sport et nature

Le 09/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 102

1719 – 2019, trois cent ans d’existence du Chemin Pavé Bellemène. À l’occasion de la commémoration du tricentenaire, prévue ce dimanche 12 mai avec l’inauguration d’un village « lontan » à 10h30 sur site, le docteur Christian Bénézis, président de la fédération nationale des Offices Municipaux des Sports, a tenu une conférence ce jeudi 09 mai en salle du Conseil Municipal. À l’ordre du jour, la valorisation de la pratique des sports de natures via la CDESI, Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires.Le maire, Joseph Sinimalé et l’adjoint délégué aux Sports, Thierry Martineau, ont participé à cette rencontre visant à affirmer la volonté des élus et des équipes administratives dans la mise en place d’une stratégie globale de renforcement des moyens mis en œuvre. « Bien sûr, il existe plusieurs façons de sauvegarder et pérenniser nos espaces et sites patrimoniaux. L’une des meilleures est de bien coordonner les actions publiques sur le territoire en assurant une cohérence entre l’aménagement et la préservation de l’environnement », a assuré le Maire. L’inscription de la ville de Saint-Paul dans ce projet garantira à la commune une protection légale des chemins « lontan », ainsi que la continuité et la conservation des itinéraires par la préservation de leur accessibilité.Le Docteur Bénézis a lui aussi mis en avant les avantages de mettre en commun les compétences des différentes institutions afin de mener à bien les objectifs fixés. « Je suis fier de voir qu’à Saint-Paul, via la commémoration du tricentenaire du Chemin Pavé Bellemène, vous soyez déjà dans une démarche pragmatique dans la mise en œuvre du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires », a confié l’expert. Nous pouvons aussi saluer la contribution des partenaires à savoir le Département, la DJPCS, l’IRT, le TCO, l’OMS mais aussi les secteurs associatifs et marchands qui gravitent autour de ce projet ambitieux à l’image de l’association du Chemin Pavé Bellemène représentée par M. Georges Marie GONVINDAMA, qui a pris sept années pour réhabiliter le site.