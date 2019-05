Trois-Bassins: La Région construit de nouvelles infrastructures

Commentaires (13)

1. GIRONDIN le 04/05/2019 13:47

Et y prévoir du bitume pour ça ou on verra après au milieu ?



Et du coup QUAND la région compte terminer les travaux au CONSERVATOIRE RÉGIONALE A ST PIERRE?

2. leandre le 04/05/2019 15:46

vive les projets de mr ramakistin et son echangeur est un leure politique surtout de didier robert comme sa route du litoral le maire ferais mieux d arreter les menace sur les employes qui est ami avec son adjointe candidat a trois bassins

3. Zigzag le 04/05/2019 15:58

Bien joué Didix. Ces habitants changeront d'avis sur les carrières proches de chezneux. Bien calculé. Goût a nou et vive la nrl

4. Foncierement bon le 04/05/2019 18:42

Quels sont les proprietaires autour, parce que ca va etre bons pour eux..ces terrains declassés..jackpot garanti merci qui?

5. Crisanteme le 04/05/2019 19:32

Et bla bla bla

ça sent la fin sous forme de bilan. Il faut le faire l''inventaire tellement les résultats sont visibles,Ça saute aux yeux.

Courage c''est la dernière ligne droite.

6. STJOSEPHOISE le 05/05/2019 05:51

ET LA CONTOURNANTE DE SAINT JOSEPH C EST POUR QUAND UN TRONÇON OUBLIE DU QUARTIER DES JACQUES A LANGEVIN ON FINI PAS CE QU ON A COMMENCE QUE D AUTRES CHANTIERS SONT INITIES ?

7. contribuable indignée le 05/05/2019 06:29

à @ 1.Posté par GIRONDIN le 04/05/2019 13:47



Et l'immonde et coûteuse bâtisse payée avec l'argent public, construite par la mégalo-démago-Bello qui commence à tomber en ruine,...



Quand sera-t-elle enfin utilisée par les réunionnais et les Saint-Paulois en particulier, qui doivent supporter cette verrue dans leur paysage ?

8. Le Jacobin le 05/05/2019 10:06

Il ferait mieux d'acheter une brouette pour transporter les andins et en finir avec la NRL au lieu de jouer de l'accordéon sur les quatre coins de l'Île.



J'ose espérer que ce n'est pas l'équipe des pieds Nickelés du dossier de la NRL qui prend en charge ce dossier?



Si toute fois c'est cas:



Pleurons pleurons pleurons.

9. GIRONDIN le 05/05/2019 10:13

7.Posté par contribuable indignée

Bonjour

... Pour '' '' l'immonde '' '', madame les goûts et les couleurs..... Vous connaissez la suite....



...... Quand sera-t-elle enfin utilisée......

Très bonne question ! Entre le coût de construction, l'équipement et le rachat par didiX......

🤔



Question:

vous préfériez avoir à faire à la '' '' '' mégalo-démago-Bello''' '' ', c'est votre propos, à la personne qui a tout bloqué ?

10. Parle à mamain le 05/05/2019 12:23

La SPL Maraina est dans l’impossibilité d’identifier les opérations bénéficiaires et déficitaires qui ont participé à la formation de ces résultats. (...) L’absence du déploiement complet de l’outil analytique a pour autre conséquence de ne pas pouvoir porter à la connaissance des instances de gouvernance une information exacte sur la performance réelle des opérations et les marges effectivement établies ». De même, le rapport évoque les avances accordées à la SPL sur les actions alors qu'en théorie, elle n'est pas éligible à ce dispositif, ce qui en plus d'être susceptible de fausse la comptabilité de l'entreprise, n'est pas pour la Chambre « économe des deniers publics ».



À ce titre, la Chambre rappelle très justement, « Les SPL n’ont pas vocation, en outre, à exercer des fonctions supports, comme la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire ou encore des expertises juridiques ou d’assistance technique, pour le compte des collectivités qui les contrôlent. En effet, de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l’objet est l’exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l’exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d’intérêt général visées par la loi du 28 mai 2010 ».

11. JORI le 05/05/2019 14:04

10. Parle à mamain. Il est bien de rappeler les choses de temps en temps. D''autant plus quand c''est la cour des comptes qui rappelle à l''ordre nos collectivités. Question : pourquoi ces dernières passent outre et à qui profite le crime comme on dit ?

12. Kayam le 05/05/2019 15:45

Très bien, Trois-Bassins. Qu'importe si les projets étaient de Roland ou Daniel. (en famille on a l'habitude là-haut de les appeler par leurs prénoms). Les intérêts pour un bien-être, éducatif ou autres, des habitants de la commune comptent. Moi je dis bravo de faire profiter les familles avec les nouvelles structures.

En 2053, je remonterais définitivement. Pour l'instant je me promène au littoral, je fais le tour de toute la ville et je prends du bon air dans la forêt. Le kor, lespri, le kèr bien ancré.

----

7.Posté par contribuable indignée



Ne me dites quand même pas, que vous ne savez pas qu'une partie de "privilégiés" auront l'honneur de ce bâtiment !?? Alors que, contribuables St-Paulois, on avait tous autant de droits ! même pour feuilleter une page et voir les pronostics de PMU... verrue de paysage selon certains mais il est là et bien ferraillé...et bien destiné à un "genre" de public, ce qui n'est pas juste du tout !