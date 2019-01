Trois-Bassins: Une chienne gestante découverte attachée au fond d'une ravine

Il reste encore du chemin avant que le respect de l'animal n'entre dans toutes les mentalités. À Trois-Bassins, une chienne gestante a été découverte attachée à un rocher par une chaîne, au fond d'une ravine. Le signalement a été donné ce dimanche par une riveraine sur les réseaux."Ça faisait 2 ou 3 jours qu'on entendait hurler à la mort de la maison. Au début on a cru qu'il était à quelqu'un, puis on s'est posé des questions. Mon copain a dû chercher un moment dans la ravine avant de le voir coincé dans les rochers", explique-t-elle. Contactée, l' association Envol Toit s'adresse à des bénévoles prêtes à réaliser le sauvetage. Armées de sandwichs, croquettes, friandises et de beaucoup patience, Mary, Marie et Nawel se rendent sur place dès le lendemain matin."Une colocataire de Chloé nous a montré où la chienne se trouvait [car] elle était cachée. On a commencé à la nourrir et a lui donner de l'eau. Elle grognait beaucoup et était terrorisée", raconte Marie. Une fois la chaîne décoincée, après de longs efforts, l'animal part se cacher entre deux autres rochers. Les bénévoles l'enveloppent alors de couvertures pour lui faire prendre ses repères et la détendre, et improvisent une muselière. "Et c'était parti pour remonter la ravine avec la belle qui pèse 15kg". Une fois la mission réussie, la boule de poils est placée dans une cage installée dans la voiture, direction un vétérinaire de l'Ouest.Dans son malheur, cette chienne baptisée Mina a eu beaucoup de chance. "À priori elle n'est pas restée trop longtemps sans alimentation car elle était en relativement bon état (on en voit de beaucoup plus maigres et en état plus critique)", indique le professionnel qui l'a prise en charge. "Elle avait des parasites externes et des vers de l'œsophage qui ont entrainé une mégaœsophage", explique-t-il. Gestante de huit chiots, la chienne a subi ce mardi matin une ovario-hystérectomie. Une opération qui a permis de l'avorter et la stériliser en même temps."On ne s'habituera jamais à ces horreurs, aux limites repoussées par l'humain dans l'imagination de la méchanceté et du sadisme", déplore l'association Envol Toit, qui a lancé une cagnotte pour financer les frais vétérinaires. Il s'agit désormais de trouver une famille d'accueil à Mina, plutôt expérimentée eu égard à son traumatisme. Avec l'espoir ensuite de lui trouver une famille d'adoption. Des volontaires ?