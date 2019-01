Trois conditions pour que le Conseil Consultatif Citoyen soit un succès

Commentaires (36)

1. Ma sonnerie le 05/01/2019 13:26

Bof..pas representatif au dela de ceux et celles qui veulent se representer..donc nulle et non avenue cette commission.

2. Paulo le 05/01/2019 13:32

Hahaha encore un truc inutile et coûteux. On a déjà vu l inefficacité totale de ce genre de comité à la CINOR, ce sera un comité pour faire la propagande des actions de la région. Point barre

3. Lamoulangue le 05/01/2019 13:33

Au départ c''est tronqué si c''est tirė au sort sur la liste électorale les abstentionnistes sont les GJ. A partir de la les dės sont pipés ont veut le RIC.

4. voyageur le 05/01/2019 14:06

Aucun membre elu politiquement ne doivent integrer un CCC, doit on entendre egalement les membres elus d''une association d'' interet publique?

5. noé le 05/01/2019 14:09

Gilets jaunes : comment restaurer la confiance politique ?

6. Du balai le 05/01/2019 14:26

"Une vie politique vierge":

Voilà un point qui réduirait drastiquement le nombre de donneurs de leçons , ces pseudos gilets jaunes que sont les BUDEL (candidat aux élections régionales en 2004), OTELLO (candidat aux élections cantonales de 2011 sur Saint-Pierre), Dany DIJOUX (candidats aux élections municipales Saint-Joseph de 2014, soutien de Thierry ROBERT aux régionales de 2015 et soutien de Marine LE PEN aux élections présidentielles de 2017), Didier ROBERT l'artisan dit "la faillite" de Langevin (candidat aux élections cantonales de 2004 sur le canton de Saint-Joseph), Didier LEPERLIER dit "gros poids" ( candidat malheureux aux élections municipales de 2014 et cantonales sur Saint-Joseph sur le canton 13)..... tous ces gilets jaunes qui n'ont pas réussi à entrer par la grande porte veulent entrer par la fenêtre...



Du balai les gars

7. Grangaga le 05/01/2019 14:28

Ek' sa .....rouvv' in sitt', ou tou l'mounn' y poura donn' zot' z'avi......

Déssi lo byin fondé ou pa, dé-di...... prozé......

Pars'ké, tou l'mounn' y pé pa ètt' prézan.........

Et lé z'ab'san la pwin touzourr' torr'.......

Et ki di 3....C, y di tou l'sytwayin, san z'èx'sèpsyion..........

8. GIRONDIN le 05/01/2019 14:48

Le 4ème c'est que didiX ne s'en occupe, si non comme pour le reste fiasco assuré





..... ..... Le "grand débat national", une vaste opération d'enfumage......comme écrivait un de ces communikant, comme ce conseil consultatif!





Un théodule comme le CESER et CESE qui coûtent déjà un bras !!!!!!!

9. JORI le 05/01/2019 15:00

Pour accepter le casier vierge encore faudrait il que nos élus en aient un vierge pour discuter d'égal à égal. Sinon sur certains thèmes quelle crédibilité auraient ces élus vis à vis des membres de ce ccc?.

10. JORI le 05/01/2019 15:09

Pour accepter le casier vierge encore faudrait il que nos élus en aient un vierge pour discuter d''égal à égal. Sinon sur certains thèmes quelle crédibilité auraient ces élus vis à vis des membres de ce ccc?.

11. THOR le 05/01/2019 16:41

Rectification Pierrot Conseil voulu par GIRARDIN et non Didier, imposé par la ministre....cela a son importance.

12. Jp POPAUL54 le 05/01/2019 16:59

Davantage de démocratie participative ne signifie pas création d'une autre usine à gaz, même mini.

Ce CCC n'apparait pas être la réponse ; il n'est qu'une idée de nouvelle instance avancée par DR.

13. Donne pou à zot allé mim le 05/01/2019 17:16

Le post 6 na raison. comment i fé don !!!!



Un bande lo sucré i veut donne leçon à tout le monde. I occupe lo domaine public, i squate, i installe jeu pou marmaille, i amène do lo, i pendille saucisses ek boucané.



Le grand Dany i devrait rapidement ek son dalon Le grapin dégage vitement le rond point de Manapany avant nu vient dégage à zot.



Municipales 2O2O i arrive, alors nu attende à ou. Patrick i sa passe à ou un lavement

Allez travaille grand fénéant. Arrête de faire désordre don espèce lo sucré.

14. techer le 05/01/2019 17:45

J'y étais à latere réunion à St Benoit.

Un vrai fiasco: la représentante de la région qui ne reste pa et se décharge de toutes responsabilités alors qu'elle aurait du mener le débat ou au moins le surveiller!

Des gilets jaune hystériques à qui il fallait rendre compte des concertations alors qu ils n'ont pa voulu rester! Bref une dictature en somme!

Je n'ai jamais vu autant de bêtises et de dysfonctionnement en si peu de temps!

Une vraie bêtise

Et honte aux gilets jaunes qui nous ont empêché d'oeuvrer en toute démocratie!

15. PEC-PEC le 05/01/2019 18:14

Créer un comité teodule pour tout enterrer. Tout le monde a connu dans son école, son club, son entreprise, la fameuse boîte à idées ou à suggestions. De ces boîtes n''est jamais rien sorti d''où leur surnom de boîte à mer**,... C''est parti mon kiki.

16. Romeo le 05/01/2019 18:18

Bonne méthode de selection monsieur DUPUY.Car je sais que dans le dernier groupement de gillet jaune presenter a la region il y en a qui ont un casier judiciaire .

17. JORI le 05/01/2019 18:28

Je rappelle juste qu''une personne n''ayant pas un casier vierge ne peut accéder à la fonction publique. En revanche un élu condamné peut encore et toujours gérer des fonds publics. N''est ce pas déjà de la discrimination ?.

18. Louis PAYET le 05/01/2019 18:36

Là Il faut arrêter les gars. Zot i peut pas faire chier le monde à longueur de journée. si zot i sent zot corps, présente à zot aux élections, européennes, municipales, départementales, cantonales et municipales.

Lé trop facile oté.



Toute lé pas bon pou zot. Zot i tire ek la mairie, zot i tire ek le conseil général, ek le conseil régional. Zot i veut quoi encore..allez travaille bande malocus.



Mi lance un appel à gros Didier qui alimente à zot sur le rond de point de Manapany: mon garçon vous lé entrain de jouer ek le feu mounoir. Vot' tête lé pas bon koué, vi rend à ou compte sak vous lé entrain de faire

19. KLOD le 05/01/2019 18:40

vive la démocratie représentative !!!!!

20. justedubonsens le 05/01/2019 19:07

Si tous ces commentateurs toujours pleins de hargne avaient fait l'effort de participer à cette journée, ils sauraient que tous le sprésents refusent cette notion de conseil CONSULTATIF qui n'est que du vent. Les Gilets jaunes et de nombreux citoyens(nes) se sont mobilisés pour dénoncer cette mascarade. il n'est pas question de simple avis consultatif dont on sait que tous nos politiques s'en battent l'oeil.

Aussi l'intitulé a été changé pour REFERENDUM d'INITIATIVE CITOYENNE pour une vraie prise en compte de la volonté citoyenne dans les différentes assemblées.

Ensuite il a été constitué des groupes de travail pour permettre des propositions sensées et élaborées.

Enfin, non ces groupes de travail ne coûtent pas un centime aux contribuables, ils sont bénévoles pour tenter de faire avancer les dossiers et montrer qu'il n'y a pas que des "aboyeurs de rues" qui le cul devant leur ordinateurs se croient la fine fleur de La Réunion.

Peut-être avez vous remarqué qu'un mois après le passage de la Ministre les promesses, tant de celle-ci que de D Robert se sont envolées. Alors si vous êtes d'accord pour être pris pour des c...s libre à vous mais permettez aux gens qui ne l'acceptent pas de s'engager dans un travail pour la collectivité !

21. Gramoune le 05/01/2019 20:14

LE PREMIER POINT QUI M'INTÉRESSE, C'EST MORALISATION.. OR LES GILETS JAUNES SONT

D'UNE CERTAINE MANIÈRE ANTIDÉMOCRATIQUES, CAR ILS SONT CONTRE LES LOIS, DONC LA

MORALE, EN BLOQUANT DES CITOYENS NORMAUX.. D'AUTRE PART QUE SIGNIFIE LE CCC ?

OU TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE CANDIDAT - ET TOUT LE MONDE PEUT VOTER -- OU ON ARRÊTE

TOUT AVANT D'ASSISTER À UN JEU GUIGNOLS.

22. JORI le 05/01/2019 21:06

20. Justedubonsens. J'ai toujours cru qu'un référendum n'était que consultatif, quelque soit son nom d'ailleurs. Et pour preuve, Sarkozix s'est assis sur les résultats du dernier et le préfet sur ceux de St leu pour la carrière.

23. JORI le 05/01/2019 21:09

20. Justedubonsens. Bon courage dans votre quête.

24. @ 8 girondin le 06/01/2019 00:52

Naturellement, c''''''''est vous comme par hasard ou l''''''''une de vos connaissances qui êtes les meilleurs pour s''''''''occuper de cela !

Calife à la place du calife, c''''''''est votre rêve...

Minable !

25. GIRONDIN le 06/01/2019 06:22

24.Posté par @ 8 girondin

INCONTESTABLEMENT vous êtes affecté.



Respirez !



Le constat est sans appel, vous avez :

La mairie du tampon

La casud

Pole enfance

Maraina

Irt

Air austral

La rocade du tampon

Nrl

Route des goyaviers

2000 bis

Cimendef

GERRI

Tram train

Quai de déchargement de St louis

Quai de déchargement de St André

La route sécurisé de cilaos

.....





minable dites-vous ?

26. à JORI le 06/01/2019 08:52

Nous avons la chance d''avoir un Président de Région avec un casier vierge.

27. noé le 06/01/2019 09:06

C’est devenu des jeux morbides … Les ronds points deviennent des décharges , des lieux de rencontres (amoureuses) , des lieux de piques niques , des saunas pour automobilistes … les revendications , s’il y en a , passent au dernier plan ! On voit que les soi-disant « gilets jaunes » se comportent comme des gamins cherchant « tété » … c’est pas sérieux … ça devient emmerdant ! Jadis , on se rencontrait dans les bars des boutiques chinoises devant un bon rhum et maintenant dans les ronds points !

28. Manu le 06/01/2019 09:36

Mdr j était à la région puis à st Pierre ce samedi matin ..j ai vu avec mes yeux .politique politique..il faut être aveugle pour ne pas voir ce que j ai vu il allais se battre entre eux par intérêt perso..ric ect du pipi de chat..

29. JF le 06/01/2019 10:50

...

30. cheche le 06/01/2019 11:26

Ca sent la cacophonie de partout...Désigner qui pour représenter les GJ le mouvement n'etant pas structuré?? ils voudraient tous se présenter et sur quels critéres? bref la chienlit...car au pouvoir il faudra bien qu'ils tiennent compte des realites economiques,sociales,internationales dans le budjet de l Etat défini à l'avance... sinon c'est la catastrophe economique assurée.... il y aura certainement des dissensions sur les sujets à aborder en priorité et à mettre en oeuvre les décisions qui en découleront..Encore faudrait-il que tous ces heureux élus aient aussi la compétence pour excercer leurs missions..

31. kersauson de (p.) le 06/01/2019 12:11

si c est dupuy qui fixe les conditions

c que ca vient de didix fricotin le fricoteur

ca promet

c est pipé d avance !

32. JORI le 06/01/2019 12:21

26. Mais jusqu'à quand ?.

33. Nelson H le 06/01/2019 13:34

SOS je demande à la bande de cagnards squattant illégalement le rond point de Manapany d'enlever leur campement au plus vite.

Ces voyous doivent dégager ou être dégager. Ce rond point est devenue une zone de non droit. On y trouve de tout et n'importe quoi.

Hier soir il y avait paraît-il une soirée spéciale jambe en l'air dans les tantes installées sur place.

Quelle honte !!!

Dany DIJOUX et le sieur GRAPIN ne peuvent faire la loi chez nous.

Notre maire doit mettre de l'ordre dans cette affaire. Celui qui a compris rapidement qu'il c'était mis une galère c'est Ti Blanc. Il s'est retiré de ce merdier qui pue le Front National car faut-il vous rappeler que Dany DIJOUX roule pour Marine LE PEN.

Ce monsieur est dangereux pour lui même, il faut l'aider à sortir de là au plus vite. Certains commencent à réfléchir à une opération coup de poing pour l'évacuer de ce rond point.

34. "Mi veut bien être le marthyr du peuple, mais pas être martyrisé par l''''Etat" le 06/01/2019 13:55

Cette petite phrase a été tenue par le représentant du FN de Saint Joseph un certain Dany DIJOUX lors de son cinéma hier au CPIO de Saint-Pierre à l'occasion de la réunion de réflexion sur la création du conseil consultatif citoyen.

Ce monsieur qui s'attaque à la région oublie qu'il s'est installé illégalement sur le rond point de Manapany appartenant à LA REGION.

Ce marginal éternel crieur de nuit à chaque consultation politique se voit déjà en haut de l'affiche avec son copain au nom de GRAPIN, un ambulancier de service sur un rond point. Il ne manquerait que les pompiers et le SMUR s'y mettent.

Tirez-vous vite de ce lieu bande de gratelles péi.

35. @ 25 girondin le 06/01/2019 16:18

Arrêtez votre délire, perso je n''ai rien, je ne fais de politique, alors votre blabla...

Vous en revanche devriez respirer un coup, dès que DR apparaît, vous semblez constipé, congestionné, vos idées politiques vous étouffent...