Trois décès en deux semaines le long des côtes : Le Préfet appelle à la prudence

Le 07/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 285

Toute personne victime ou témoin d’une situation susceptible de nécessiter un secours en mer est invitée à en informer immédiatement le CROSS en composant le 196 (numéro de téléphone d’urgence).

Le Préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence des pêcheurs et des promeneurs. En effet, en seulement deux semaines, trois décès ont été déclarés le long de nos côtés, très rocheuses.Il est nécessaire d'observer attentivement car le risque de chute est réel. Il est ainsi recommandé de ne pas s'approcher trop près des falaises, notamment en période de forte houle. Le Préfet précise que regagner le rivage par ses propres moyens est souvent rendu difficile par l’état de la mer et le caractère escarpé de la côte.