Trois drive de dépistage du Covid-19 mis en place à La Réunion

Le 26/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 8077

Les laboratoires Cerballiance vont, à la demande de l'ARS, participer à la campagne de dépistage du Covid-19, en renfort des hôpitaux publics. Hier, le groupe de laboratoire d'analyses a lancé des centres de dépistage, des "drive". Un premier a été installé sur le parking de la Clinique Jeanne d’Arc au Port et deux autres doivent suivre sur le parking du centre médical Mon Caprice entre Saint-Pierre et le Tampon, et le parking de la Clinique Sainte-Clotilde à Saint-Denis).



En effet, les laboratoires de ville n'étant pas équipés pour recevoir en toute sécurité des patients infectés au Covid-19, le choix fut fait que les personnes venant se faire tester le soient sur des parkings, depuis leur voiture. Les personnes testées le sont au moyen d'écouvillons (des bâtonnets au bout desquels une petite quantité de coton récolte les cellules), placés dans les narines.



Attention, seuls les soignants sont concernés



Pour l'instant, étant donnée la quantité restreinte de réactifs, les tests ne s'adressent qu'aux soignants, et plus précisément aux professionnels de santé asymptomatiques de retour de zone à risque entre J5 et J8 après leur retour, et s’ils veulent reprendre leur activité et les patients ou professionnels symptomatiques avec signes cliniques forts.





Les modalités de délivrance sont les suivantes :



Etape 1 : consultation médicale



Etape 2 : transmission numérique de l’ordonnance dès sa délivrance



Etape 3 : prise de rendez-vous (patient ou cabinet médical)



Etape 4 : pré-enregistrement des données patient (dossier)



Etape 5 : gestion des prélèvements => appel du patient

A l’arrivée sur le Drive : -> Une signalétique sera présente avec un numéro de téléphone qu’il faudra obligatoirement utiliser pour prévenir de la présence du patient sur les lieux.



Etape 6 : gestion des prélèvements => prélèvement

-> Un professionnel de santé viendra à la rencontre du patient, resté dans son véhicule, pour confirmer son identité et le prélèvement pourra avoir lieu. Le prélèvement sera réalisé selon les règles d’hygiène en vigueur par rapport à un risque viral hautement contagieux. Tout auto-prélèvement sera proscrit et toute demande d’analyse sanguine associée sera refusée.



Les résultats des tests sont obtenus dans un délai de 24 heures.