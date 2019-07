Trois militaires français tués en Guyane dans une opération anti-orpaillage

Le 18/07/2019 | Par NP | Lu 2881

Au cours d'une mission contre l'orpaillage illégal dans la jungle guyanaise, trois soldats français sont décédés "dans des circonstances accidentelles" nous apprend le parquet de Cayenne. Le drame est survenu mercredi dans la région de Maripasoula, à l'ouest sur la frontière avec le Suriname.



La ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué dans un communiqué que les militaires "s'apprêtaient à disposer des charges explosives pour détruire les installations souterraines des orpailleurs". Mais l'opération s'est mal passée et huit soldats ont été victimes d'émanations toxiques au fond d'une galerie. "Immédiatement évacués et pris en charge par les premiers secours, trois militaires sont décédés", a précisé la ministre dans le communiqué. Cinq autres militaires ont été évacués à Cayenne où ils ont été hospitalisés.



Selon le parquet de Cayenne, le drame s'est déroulé au coeur du Parc amazonien de Guyane, dans une zone isolée en forêt, qui n'est reliée par aucune route et où il n'y pas de réseau téléphonique.