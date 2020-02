Trois premiers louvetiers à La Réunion, mais pas pour lutter contre l’errance animale

Le 06/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1471

Serge Periamodely, Mikaël Barret et Harry Cuvelier sont les tous premiers louvetiers de La Réunion. Leur mission consiste à lutter contre les espèces animales exotiques envahissantes et contre le braconnage. Mais voilà, les chiens errant eux, restent considérés comme des animaux domestiques, et ne seront donc pas concernés par les opérations de régulation ou d’éradication que pourrait mener la louveterie, au grand dam des agriculteurs.

"Nous somme surpris et déçus d’apprendre que l’errance animale ne relève pas de la compétence des trois louvetiers présentés aujourd’hui. Le problème des chiens errants reste entier pour les agriculteurs." déplore Jean-Bernard Grondin, élu à la Chambre d’Agriculture.





Et si les élus de la Chambre s’attendaient à autre chose, c’est bien parce que l’ancien préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, s’était engagé dans un courrier adressé à la CASUD en 2017 à créer une louveterie, opérationnelle courant 2018.



Dans un communiqué de presse,



14 espèces animales invasives détectées à La Réunion



La mission de louvetiers n’en est pas moins importante, puisqu’ils travaillent bénévolement à lutter contre les espèces exotiques invasives, avec dans leurs viseurs le Cerf de Java à la Plaine d’Affouche, le Mainate Religieux et la Perruche à Collier (deux espèces d’oiseaux de cage).



Les espèces invasives, importées volontairement ou involontairement sur l’île, sont la première cause de perte de biodiversité à La Réunion. En s’installant dans les écosystèmes naturels de l’île, ces espèces consomment les ressources ou se nourrissent directement des animaux indigènes, menaçant leur survie.



Notre île a notamment déjà perdu 30% de ses oiseaux endémiques, et 22% des espèces restantes sont menacées de disparition.

La lutte contre le braconnage



Toujours dans le cadre de la protection de la faune sauvage réunionnaise, les trois louvetiers travaillent également à la lutte contre le braconnage, qui exerce une pression sur des espèces endémiques ou indigènes comme le tangue.



Le braconnage est souvent source de conflit avec les chasseurs, c’est pourquoi ils peuvent également exercer un rôle de médiateurs auprès de la communauté de chasse.



