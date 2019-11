Trois projets immobiliers de qualité signés Socim à saisir

Le 06/11/2019 | Par Zinfos974 | Lu 737

[Publireportage] Depuis 1989 la Socim développe de magnifiques projets immobiliers de qualité... Appartements neufs à louer ou à acheter en VEFA, les développements Leconte de Lisle, Anchaing ou Héva actuellement disponibles séduiront les plus exigeants.



Résidence Leconte de Lisle: la porte d'entrée vers la côte Ouest



A Saint-Denis, rue du Bois de Nèfles, 14 beaux appartements neufs à louer du T2 au T4 à partir de 750€ /mois



Adossée au boulevard Sud, artère principale desservant tout Saint-Denis sans jamais s'y engouffrer, la résidence Leconte de Lisle bénéficie d'un emplacement exceptionnel. Le chef-lieu, poumon économique de La Réunion est à moins de cinq minutes en voiture ou en transport en commun. Idem pour la Route du Littoral, porte d'entrée vers la côte Ouest de La Réunion.



Le quartier est calme, agréable, et toutes les commodités (commerces, moyennes surfaces, écoles,...) sont à proximité directe.



Des appartements à l'allure contemporaine



La résidence Leconte de Lisle est composée de 14 appartements neufs, non meublés, à l'architecture contemporaine ( exemple : le T2 de 68 à 73m², + 1 place de parking, à partir de 750€ /mois TTC FAI ou le T4 de 115 et 118m², + 2 places de parking à partir de 1.321€ /mois TTC FAI )



Volume et modularité



Disposant de beaux volumes, leur modularité laisse une grande liberté d'aménagement en fonction des envies et goûts de chacun. Comme tous nos logements, ils sont composés d'un indispensable espace buanderie et d'une large varangue.

Résidence Anchaing : calme et tranquillité au coeur du centre ville historique de La Possession



A La Possession, centre Ville Historique, 10 beaux appartements T2 et T4 à acheter en VEFA à partir de 193.314€

Défiscalisation 2019 & 2020 : Pinel Outre Mer & Girardin IS



Située à l’angle des rues Anchaing et Henry Lapierre, la résidence Anchaing permet d'allier le calme et la quiétude au coeur du centre ville historique de la Possession. C’est une petite résidence de 10 logements située derrière l’église et la mairie. Elle offrira à ses occupants un confort de vie précieux de nos jours. L’accès direct à la Route du Littoral à moins de 3 minutes, et toutes les commodités urbaines sont des atouts de poids. A noter, que ce projet est construit en dehors des gros ensemble de logements récents que connait La Possession, calme garanti !



Un quartier charmant et convivial



Le quartier historique accueille tous les indispensables commerces de proximité avec tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire dans un rayon de 10 minutes maximum.



Des espaces généreux, conçus pour une vie agréable



La résidence Anchaing se compose de 10 logements répartis sur trois étages. ( ex: le T2 de 56 à 67m², + 1 place de parking, à partir de 193.314€ TTC FAI ou le T4 de 115m², + 2 places de parking à 382.392€ TTC FAI



Des surfaces généreuses, supérieures à la norme



Les appartements, de conception moderne, donnent accès à une large varangue extérieure offrant une vue imprenable sur le quartier. Généreux et épurés, les espaces ont été pensés afin de garantir une grande liberté d'aménagement aux futurs habitants. Les appartements accueillent également un indispensable espace buanderie/séchoir. La résidence Anchaing, close et sécurisée, propose également des places de parking privatives. A La Possession, centre Ville Historique, 10 beaux appartements T2 et T4 à acheter en VEFA à partir de 193.314€Défiscalisation 2019 & 2020 : Pinel Outre Mer & Girardin ISSituée à l’angle des rues Anchaing et Henry Lapierre, la résidence Anchaing permet d'allier le calme et la quiétude au coeur du centre ville historique de la Possession. C’est une petite résidence de 10 logements située derrière l’église et la mairie. Elle offrira à ses occupants un confort de vie précieux de nos jours. L’accès direct à la Route du Littoral à moins de 3 minutes, et toutes les commodités urbaines sont des atouts de poids. A noter, que ce projet est construit en dehors des gros ensemble de logements récents que connait La Possession, calme garanti !Le quartier historique accueille tous les indispensables commerces de proximité avec tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire dans un rayon de 10 minutes maximum.La résidence Anchaing se compose de 10 logements répartis sur trois étages. ( ex: le T2 de 56 à 67m², + 1 place de parking, à partir de 193.314€ TTC FAI ou le T4 de 115m², + 2 places de parking à 382.392€ TTC FAILes appartements, de conception moderne, donnent accès à une large varangue extérieure offrant une vue imprenable sur le quartier. Généreux et épurés, les espaces ont été pensés afin de garantir une grande liberté d'aménagement aux futurs habitants. Les appartements accueillent également un indispensable espace buanderie/séchoir. La résidence Anchaing, close et sécurisée, propose également des places de parking privatives.