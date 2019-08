Troisième édition du concours de la correspondance

Le 26/08/2019 | Par Gilette Aho | Lu 143

"Les facteurs sont les messagers du destin" écrit Sylvain Tesson dans son livre S'abandonner à vivre (Gallimard). Plus loin il poursuit "toute lettre arrachée à son destin déclenche une chaîne de catastrophe. L'écriture est un processus mantique qui entraîne une cascade karmique. La correspondance s'inscrit dans le solfège de l'existence. Elle est commandée par des lois supérieures..."Sylvain Tesson raconte une tranche de vie d'un facteur (réunionnais) affecté à Romorantin... Il fait dire à ce dernier de bien belles choses à propos des lettres, de l'écriture, de la correspondance... nous vous laissons la joie de découvrir la délicieuse nouvelle intitulée "la lettre".Et puisque la correspondance s'inscrit dans le solfège de l'existence comme le dit Maurice, ce facteur mafataisnous voilà partis pour une troisième édition de la correspondance ! Les deux premières éditions ont été consacrées à Madame Desbassayns et à Mario. Elles ont généré de bien belles missives. D'ailleurs sur notre site nous avons consacré une page aux plus belles lettres de nos candidats adressées à Madame Desbassayns celles destinées à Mario seront exposées prochainement.Vous découvrirez aussi une sélection de livres destinée aux "lecteurs adultes débutants". Par ce terme nous nous adressons aux femmes et aux hommes qui courageusement se lancent dans la lecture « des ouvrages faciles à lire » après avoir mené un long apprentissage et quitté le bateau de l'analphabétisme. Entre des ouvrages à gros caractère et ceux qui sont faciles à lire (par leurs histoires et leur style d'écriture) nous avons fait le choix de la seconde catégorie... N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos idées de lecture à ce propos.Dans une semaine vous découvrirez les consignes de la troisième édition du concours de la correspondance. Notre association qui promeut l'écriture et la lecture s'est arrêtée sur un personnage historique bien connu des Réunionnais. Les mots étaient sa passion.Quelques petites modifications ont été apportées au règlement. Seuls trois amateurs(rices seront sélectionnés :-catégorie ADULTE– catégorie ETUDIANT/LYCEEN– catégorie COLLEGIEN.Bonne semaine à tous et à bientôt. G. Aho – Présidente de l'A.P.P.E.L.