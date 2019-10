Troisième édition du concours de la correspondance

Principe du concours :

Vous commencerez votre lettre ainsi :

Pour la troisième année consécutive, nos partenaires ORANGE – LA LIBRAIRIE GERARD – CAP MECHANT & PORCIDIS se sont associés à notre concours par amour pour la chose écrite...Si pour laenseigne faisant partie de la conscience collective dionysienne, « c'est un point d'honneur d'être au plus près des Réunionnais à travers ce concours de la correspondance », il est possible de trouver en abondance sur ses étals et rayons le fonds local de la littérature réunionnaise. Leconte de Lisle y est présent !Par son implication au sein de notre concours, le partenaireopte pour la sensibilisation des femmes à l'espace digitale. A travers l'association Runfablab, la Maison Digitale de l'île propose plusieurs semaines d'accompagnement aux femmes en difficultés afin d'acquérir davantage d'autonomie par le numérique.Quant àque dire de cet enseigne qui en l'espace d'une décennie offre un nouveau visuel de la cuisine locale réunionnais. De Ste Suzanne à St Pierre en passant par l'aéroport Roland Garros et St Gilles les professionnels de la restauration n'ont de cesse de révéler réinventer une palette des véritables saveurs réunionnaises.Notre dernier partenaire arrivéest à la source des produits locaux. La famille Léger située dans l'est de La Réunion s'est consacrée à l'élevage de la viande pays. Son nouveau concept ? « Approvisionner la communauté réunionnaise de la métropole du boucané, des saucisses fumées et d'autres produits issus de son élevage local avec l'envoi de colis de l'autre côté de la mer ».Un grand merci encore à ces quatre partenaires fidèles et présents à nos côtés qui récompenseront chacun à leur manière nos trois gagnants qui feront parvenir avant le 1mars 2020 la meilleure des missive à Charles Leconte de Lisle.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s'exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s'interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Monsieur Leconte de Lisle,J'ai sillonné l'île, si chère à votre cœur...Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !