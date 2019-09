Trop de plomb dans les marmites malgaches

Le 23/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 3449

Plusieurs opérations de contrôle, réalisées par la DIECCTE Réunion, ont révélé que les marmites et autres ustensiles en aluminium provenant de fonderies artisanales malgaches, contiennent des taux de plomb supérieurs aux limites légales.



Les analyses ont notamment démontré que la libération du plomb dans les aliments était entre 3 et 4600 fois supérieures à la limite autorisée.



Ces ustensiles pourraient ainsi favoriser une intoxication au plomb, ce qui peut avoir des effets sur le système nerveux, notamment chez les enfants avec des retards du développement mental; sur les fonctions rénales et le système cardio-vasculaire.



C’est pourquoi la mise sur le marché des ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artisanales de Madagascar est suspendue depuis le 20 septembre dernier à La Réunion, ainsi que le retrait du marché des produits incriminés.



Selon les analyses menées par le laboratoire de Bordeaux, manger tous les jours 32 grammes d'un carri qui aurait été cuisiné dans une de ces marmites, présenterait un danger pour la santé humaine.



D'autres ustensiles en aluminium sont concernés par cette interdiction : des poêles et des louches habituellement vendues sur les marchés forains et artisanaux. La provenance exacte de ces produits est difficilement traçable, et ils ne présentent aucun justificatif de conformité aux réglementations en vigueur.



Il est donc possible que vous ayez déjà dans votre cuisine une marmite ou une louche dangereuse pour la santé. La préfecture appelle à la vigilance dans l'utilisation des produits en possession des consommateurs, "dans la mesure où il ne peut y avoir aucune assurance du fait de l'absence totale d'identification, de traçabilité et d'historique de tous ces ustensiles".