Trophées des Femmes Précieuses 2019: Françoise Laborde invitée d'honneur à La Réunion

Le 20/10/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 126

Les trophées des Femmes Précieuses est un événement voué à valoriser et défendre la place des femmes : un sujet malheureusement quotidiennement en Une des medias… Cette nouvelle édition s’articulera autour d’une conférence sur les violences faites aux Femmes mettant en avant les actions et la prévention. Les principaux « acteurs » locaux de cette cause seront conviésL'invitée d’honneur cette année est Françoise Laborde, qui sera présente le 6 novembre pour la projection du film "Female Pleasure", dont la thématique est la violence intra familiale. Une conférence débat suivra à laquelle sont conviés les jeunes et le public.Cette figure incontournable de l'audiovisuel français a été membre du CSA (Conseil Supérieur del’Audiovisuel), l’instance de régulation des médias de 2009 à 2015. Elle a été membre du Haut Conseil à l’égalité femme/hommes (HCeFC) de 2015 à 2018. Françoise Laborde a également de nombreux engagements militants en relation avec la cause des femmes et des minorités.En 2011, elle lance une association "PFDM" (Pour les Femmes Dans les Média) dont elle est aujourd’hui Présidente d’honneur, et qui regroupe les femmes dirigeantes des médias français. Elle a été également vice-présidente du « Refuge », association qui vient en aide aux jeunes LGBT chassés de chez eux en raison de leurs orientations sexuelles (de2010 à 2016).En 2018 elle a mobilisé les médias sur la cause des enfants battus. Elle a lancé une pétition et publié une enquête :« Massacre des Innocents, les oubliés de la République » avec Michèle Créoff (vice-présidente du conseil nationalde la protection de l’enfance).Le 7 novembre une Soirée de Gala sera animée par Marie Alice Sinaman au cours de laquelle seront décernés les différents trophées des Femmes Précieuses 2019Info : www.lesfemmesprecieuses. com