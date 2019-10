Trophées des H d'Or: 15 employeurs privés et publics récompensés

Catégorie 1 Insertion professionnelle dans les établissements privés - De moins de 20 salariés : Lauréat (établissement privé) Run Concept



- De moins de 20 salariés : Lauréat (établissement privé) Run Concept Catégorie 2 Insertion professionnelle dans les établissements privés - De plus de 20 salariés : Lauréat (établissement privé) Carrefour Saint-Pierre



- De plus de 20 salariés : Lauréat (établissement privé) Carrefour Saint-Pierre Catégorie 3 Insertion professionnelle dans les établissements publics et privés - De plus de 250 agents et salariés : Lauréat (établissement public) CHU / (établissement privé) SCOPAD



- De plus de 250 agents et salariés : Lauréat (établissement public) CHU / (établissement privé) SCOPAD Catégorie 4 Embauche d’alternants en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage dans les établissements publics et privés : Lauréat (établissement public) Mairie de la Possession / (établissement privé) BRED



: Lauréat (établissement public) Mairie de la Possession / (établissement privé) BRED Catégorie 5 Maintien dans l’emploi dans les établissements publics et privés - De plus de 20 agents et salariés : Lauréat (établissement public) DAAF / (établissement privé) SPL Petite Enfance



- De plus de 20 agents et salariés : Lauréat (établissement public) DAAF / (établissement privé) SPL Petite Enfance Catégorie 6 Maintien dans l’emploi dans les établissements publics et privés - De plus de 250 agents et salariés : Lauréat ex aequo (établissement public) CHOR, EPSMR, Conseil Départemental / (établissement privé) Grand Port Maritime



De plus de 250 agents et salariés : Lauréat ex aequo (établissement public) CHOR, EPSMR, Conseil Départemental / (établissement privé) Grand Port Maritime Catégorie 7 Création d’activité dans les établissements privés : Lauréat (établissement privé) Lokanoo



: Lauréat (établissement privé) Lokanoo Prix coup de cœur : Lauréat (établissement public) DSAC / (établissement privé) ex-aequo EDF et Mercure Créolia

La cérémonie des Trophées H d'or s’est déroulée le mardi 1er octobre 2019 à l'amphithéâtre Lacaussade lettres et sciences humaines de l'Université de la Réunion.Le concours était ouvert aux employeurs privés et publics qui ont oeuvré en faveur de l'insertion professionnelle, du maintien dans l'emploi, de l'embauche d'alternants ou de création et/ou reprise d'activité de personnes en situation de handicap.Le concours a été organisé dans le cadre de la convention-cadre signée entre l’AGEFIPH et le MEDEF Réunion en partenariat avec le FIPHFP, en collaboration avec Pôle Emploi, l’Association Nationale des DRH, le Handi-Pacte, le Centre de Gestion de La Réunion, Cap Emploi, les missions locales, OPCALIA et la Boutique de Gestion.Les projets reçus devaient avoir été réalisés sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Les employeurs publics et privés souhaitant "témoigner, expliquer et permettre à d'autres employeurs de s'enrichir de leur expérience" ont pu soumettre leur candidature jusqu’au 10 septembre 2019.Près de 40 candidatures ont été reçues. 15 entreprises et employeurs publics ont été récompensés dans différentes catégories lors de cette cérémonie officielle :