Trophy Table Art : valoriser les filières de l’hôtellerie restauration des Outre-mer

Le 18/06/2019

A l’heure où les émissions culinaires remportent un vif succès dans l’hexagone, les Départements d’Outre-mer à travers le Trophy Table Art peuvent se démarquer et montrer un savoir faire unique.



Il est question de cuisine avec la promotion de produits pays mais aussi de tous les arts qui entourent la table. Du 15 au 23 juin, les organisateurs du concours ont posé leur valise dans notre île après un détour par la Martinique et la Guyane. C’est à l’initiative du Chef Béatrice Fabignon que cette compétition a été créée.



Cette cheffe créole a été nommée cheffe EuroToques France par une association lobbyiste de chef cuisinier qui a été fondée en 1986 à l’initiative de Paul Bocuse et Paul Romeyer. Cette association œuvre à la sauvegarde et à la promotion des produits alimentaires de qualité et d’origine.



C’est donc naturellement que le Département s’est associé à cette démarche de qualité qui rejoint totalement les prérogatives de la Collectivité en matière de promotion des produits locaux et par là même, de nos agriculteurs péi.



Parmi le jury, Emmanuel Fournis, maître d’hôtel et sommelier, Stéphane Guenaud argentier au Palais de l’Elysée et un invité spécial, le Meilleur Ouvrier de France David Palanque, barman à l’Hôtel Martinez de Cannes.



Et pas de concours sans un parrain d’exception. Un Réunionnais connu de tous et qui a obtenu ses lettres de noblesse non pas dans la cuisine mais sur un terrain de handball, Daniel Narcisse.



Les compétiteurs ont rendez vous les 21 et 22 juin dans un hôtel de l’Ouest pour participer aux différentes épreuves : mise en place d’une table sur le thème des « JO 2024 », réalisation d’un cocktail, découpe de la volaille en salle, argumentation et accord met et vin, création d’une assiette exotique de fruits de saison et flambage.



Deux catégories de candidats pourront se mesurer, les jeunes en formation et les professionnels de la restauration.

Après La Réunion, c’est la Guadeloupe qui accueillera le concours qui s’adresse également aux Caraïbes.