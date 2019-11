Tropica'dingue 2019: La course la plus folle de l'île ce weekend

Le 24/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 495

La 6e édition de la Tropica'dingue 2019 revient pour le plus grand bonheur des "Dingos" de l’île ce weekend du 23 et 24 novembre, au Parc du Colosse à Saint-André.



Plus de 3 000 participants sont attendus au cours de ces deux jours à Saint-André pour participer à l’événement le plus fou de l’année.



En équipe ou en solo, les participants devront franchir 24 obstacles répartis sur 7 km avec de la boue et des passages dans l’eau.



Mais cet événement se déroule avant tout dans la bonne humeur avec des hommes et des femmes qui aiment se dépenser... et se déguiser.



La Tropica'dingue est devenue un événement sportif incontournable à l'Île de La Réunion.