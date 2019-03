Trou d'eau: Un pêcheur porté disparu

Le 02/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1046

Un plongeur est porté disparu depuis ce vendredi soir dans le secteur de Trou d'eau.



Cet homme serait parti à la pêche et n'aurait plus donné signe vers 22 heures.



Des recherches ont commencé par bateaux hier soir et un hélicoptère est venu en renfort ce matin, survoler la zone.



Les pompiers sont actuellement sur place.