Trump envoie des navires de guerre près des côtes du Vénézuéla

Le 04/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 281

En pleine crise du Covid-19, les USA envoient une armada dans la mer des Caraïbes. C'est le plus grand déploiement militaire américain dans la région depuis 1989 et l'arrestation de Norriega. Cette fois c'est le président vénézuélien Nicolas Maduro qui est accusé de narco-trafic.

Après avoir soutenu Juan Guaido, qui s'était auto-proclamé président du Vénézuéla, et une tentative de putsch, Donald Trump l'a reçu à la Maison blanche le 20 février. Le 26 mars, la justice américaine a lancé une accusation de narco-trafic visant Nicolas Maduro. Une récompense de 15 millions de dollars est offerte pour l'arrestation du président vénézuélien.



Le 1er avril, le président américain a annoncé envoyer des navires de guerre, appuyés par des avions de chasse et des forces spéciales terrestres. Donald Trump affirme que ce déploiement guerrier s'effectue dans le cadre d'une "opération anti-drogue dans les Caraïbes, après l’accusation de trafic de drogue" lancée par la justice américaine le 26 mars.



“Nous ne permettrons pas que les cartels de drogue tirent profit de la pandémie pour menacer la vie d’Américains”, a lancé Donald Trump, sans que soit explicité comment le Covid-19 pourrait bénéficier aux cartels.



Les USA tentent de toutes les façons de déstabiliser le président Maduro, Donald Trump avait proposé le 31 mars à Juan Guaido de lever l'embargo contre le Vénézuéla contre un "plan pour une transition démocratique". Le Vénézuéla a nationalisé son pétrole, et depuis, il fait l'objet de sanctions économiques de la part des Etats-unis.



Par ailleurs, la Grande Bretagne, alliée des USA, a déployé son navire RFA Argus dans la Caraïbe, officiellement pour aider les colonies britanniques dans la crise du Covid-19. Le bâtiment est en effet équipé d'un hôpital de 100 lits, mais il navigue sans équipe médicale. La Russie, alliée du régime vénézuélien, affirme que les USA vont renverser Maduro.