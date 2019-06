Trump menace l’Iran d’une attaque "destructrice" après que Rohani l’ait traité "d’attardé mental"

On se demande où va s'arrêter l'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran. Lundi, Donald Trump avait annoncé un nouveau train de sanctions visant le régime iranien, notamment l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, tout en affirmant que la porte restait ouverte pour des négociations afin de faire retomber la tension dans le Golfe.



Téhéran lui a répondu par la voix du président Hassan Rohani qui a estimé que Donald Trump avait un comportement "d’attardé mental".



Réponse du président des Etats-Unis : "Toute action de l’Iran visant n’importe quel [intérêt] américain déclenchera une réponse d’une force puissante et écrasante", a prévenu Donald Trump dans sa série de tweets. "Dans certains domaines, écrasante signifiera annihilation".



Selon lui, les dirigeants iraniens "ne comprennent que la force et le pouvoir, et les USA ont de loin l’armée la plus puissante au monde. La merveilleuse population iranienne souffre, et pour aucune raison. Leurs dirigeants dépensent tout leur argent dans la terreur et peu pour tout le reste".



On dirait deux gamins en de jouer à "c'est qui a la plus grosse". Sauf qu'en l'espèce, l'un des protagonistes dispose de l'arme nucléaire et que l'autre a le pouvoir de bloquer toute l'économie mondiale en paralysant le détroit d'Ormuz par où transite la plus grosse partie du pétrole mondial...