Tsunami en Indonésie : Une vidéo montre la vague arriver et tout emporter

Le 23/12/2018 | Par N.P | Lu 4521

Un tsunami a frappé le détroit de la Sonde - qui sépare les îles de Java et de Sumatra - en Indonésie. Un tsunami

La population a été surprise par les vagues, les autorités

Le bilan provisoire fait état de 222 morts.causé par un glissement de terrain sous-marin lui-même provoqué par l’éruption du volcan Anak Krakatoa.ayant dans un premier temps indiqué que la vague n’était pas un tsunami mais une marée montante, et avaient appelé la population à ne pas paniquer.Plusieurs événements festifs étaient en cours sur les plages. Une glaçante vidéo postée sur YouTube et qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, montre un concert de rock sur une plage de l’Ouest javanais. Soudain, la vague arrive et emporte tout sur son passage. La vidéo s’interrompt brutalement. Attention les images peuvent choquer.