UICN - CIVIS : Formation sur le droit des zones humides

Le 17/02/2020 | Par CIVIS | Lu 92

Le jeudi 30 janvier, la Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) avec le concours du CNFPT a accueilli une formation sur le droit des zones humides. Avec le concours financier du ministère de la Transition écologique, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a proposé aux participants de passer en revue toutes les modalités juridiques autour des zones humides.



Ces milieux sont en effet primordiaux dans la régulation des inondations, les loisirs ou la biodiversité. Leur gestion et leur protection doivent donc être adaptées à leurs multiples fonctions et services rendus.



Plus de 35 personnes, représentant les collectivités, l’État ou les gestionnaires d’espaces naturels, ont pu échanger et découvrir le Guide juridique des zones humides spécifique à La Réunion (à retrouver sur le site du Pôle Relais Zones Humides Tropicales). La Rivière Saint-Étienne a également été mise à l’honneur de par ses particularités et une connaissance limitée du grand public à son sujet.





Police de l’eau, botanique, pédologie, arrêté de protection des habitats naturels, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, sont autant de sujets qui ont été abordés, et sont autant d’outils d’intervention mis à disposition des tous les acteurs de l’aménagement du territoire afin de préserver ces milieux humides.



L’ensemble des territoires d’Outre-mer bénéficiera de ces mêmes formations adaptées à chacune de leurs spécificités.





Collectivité, l'Etat et les gestionnaires