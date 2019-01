UNEF: Il est l'heure de faire les demandes de bourse et de logement

Pour la demande de bourse :

Comme chaque année, les étudiants ET futurs étudiants (lycéens de terminale) sont invités à faire les demandes de bourses et de logements auprès du CROUS à partir du 15 janvier 2019 sur le site messervice.etudiant.gouv.fr même s’ils ont déjà constitué un dossier l’an dernier.Ils seront alors amenés à constituer leur Dossier Social Étudiant (DSE) qui regroupe les demandes de bourses ET de logements.Les critères d’attribution de la bourse dans l’enseignement supérieur changent chaque année et ils sont plus larges que ceux du lycée: non boursier au lycée ne veut donc pas dire non boursier à l’université!Il est impératif que les dossiers soient constitués dès le 15 janvier 2019 et avant 15 mai 2019 pour être certain d’avoir une réponse avant la période d’inscription à l’Université!Sans notification du CROUS, les étudiants et lycéens risquent de: