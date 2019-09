USA : Une femme se présente aux urgences affolée, son sang est bleu

Le 20/09/2019 | Par Regis Labrousse

Une femme de 25 ans s'est présentée aux urgences de l'hôpital de Providence (Rhode Island, USA), avec un sang de couleur bleue.



Le mystère a vite été percé par deux médecins, Otis Warren et Benjamin Blackwood. Ils expliquent à CNN que "c'est un de ces cas médicaux très rares". Il s'agit en fait de méthémoglobinémie, réaction provoquée par certains médicaments qui empêchent le sang de transporter de l'oxygène dans les tissus. Si le niveau d'oxygène demeure élevé, les tissus ne sont plus suffisamment alimentés et le sang devient bleu.



Concernant la jeune femme de 25 ans, il s'agit d'un effet secondaire du benzocaïne, produit utilisé pour les anesthésies locales. On le retrouve également dans des médicaments antidouleur, des préparations anti-hémorroïdes et même des sirops contre la toux, selon le ministère de la Santé.



Les symptômes de la méthémoglobinémie peuvent apparaître sous la forme d'une coloration bleue des muqueuses et de la peau mais également une baisse du tonus musculaire, de troubles respiratoires ainsi que de l'équilibre. Dans les cas les plus graves, un coma et des dommages cérébraux peuvent être diagnostiqués selon les deux docteurs.