Uchronie : et si on n’avait rien fait ?

Le 09/04/2020 | Par Dr Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID (aid97400.re) | Lu 124

C’est-à-dire : si on n’en avait pas fait plus contre le Covid-19 que contre la grippe saisonnière ? A contagiosité triple et mortalité x 30, on aurait eu en France 90 fois plus de décès, soit 10 000 x 90 : 900 000 décès ; je sais, c’est du gros doigt, mais tout de même. On aurait, à l’échelle mondiale 120 millions de cas et 7 millions de morts. Une petite grippette espagnole. D’aucuns diraient : c’est la sélection naturelle, celle que préconisait le malheureux Boris Johnson pour avoir 50 à 60% d’immunisés dans la population et réduire à néant l’épidémie en Grande-Bretagne, celle aussi suivie initialement par la France, avant de retourner sa veste dans son confinement. Mais 50% d'immunisés de 66 000 000 habitants, cela fait 33 000 000, avec un taux de mortalité voisin de 10% = 3 300 000 décès : évidemment inacceptable, M. Macron.



C’est une autre politique qu’ont suivie les états insulaires du Sud-Est asiatique : Corée du Sud (si, si, c’est virtuellement une île, séparée du continent asiatique par la Corée du Nord), Singapour, Taïwan. Voyez les résultats de leur politique de santé contre le Covid-19 :



Taïwan, 23.6 millions habitants, 36 000 km2 (densité = 656), 379 cas, 5 décès, mortalité 1.3% ;

Singapour, 6.2 millions habitants, 720 km2 (densité = 8 611), 1 623 cas, 6 décès, mortalité 0.4% ;

Corée du Sud, 51.7 millions habitants, 100 000 km2 (densité = 520), 10 423 cas, 204 décès, mortalité 2%.



Comment ont-ils fait ? Tests en masse, masques pour tous, surveillance numérique, confinement ciblé -presque tout ce que nous demandions dans notre requête en référé-, pas d’immigration sur le sol taïwanais, discipline des populations habituées aux épidémies et bien au fait du SARS en 2003, se disant que cela peut revenir. Pourquoi indiquer la densité de population ? Parce qu’il est beaucoup plus difficile, sans trop se tromper, de se confiner dans un pays à forte densité plutôt qu’à faible densité.



C’est l’heure où l’on s’aperçoit (enfin !) que tout se passe dans les EHPAD, comme je l’écrivais dans un courrier précédent : 728 000 résidents, 3237 décès, en plus des décès « habituels ». Comment se sont-ils infectés ? Forcément par leur famille, mais le confinement dans les EHPAD existe depuis avant le 15 mars, date officielle du « grand confinement ». Depuis, la contamination vient du personnel, mal protégé, mal sécurisé. Certains EHPAD ont aussi confiné leur personnel dans l’institution. Premier cas d’un personnel en EHPAD atteint par le virus à La Réunion le 7 avril.



Comparons la France aux états insulaires asiates : 66 millions d’habitants, 550 000 km2 (densité 120), 112 950 cas, 10 887 décès, 9.6% de mortalité. Proportionnellement 8 fois plus de cas et 40 fois plus de décès en France qu’en Corée du Sud : ça marque, ça, non ? 1 031 cas outremer, 18 décès, dont Réunion, 853 659 habitants, 2512 km2 (densité = 340), 362 cas, pas de décès, proportionnellement 26 fois plus de cas qu’à Taïwan : ça cogne, ça, non ? La politique du confinement et la paupérisation de nos structures de soins depuis 30 ans, assurément, ça marche moins bien en période de pandémie. Et ce n’est pas fini. Dans le sud-est asiatique, l’épidémie, est, elle, pratiquement achevée. Et il n’y a eu aucun confinement de masse, aucune mesure liberticide, chacun vaquait à ses occupations…



Si la France ne peut être comparée aux états insulaires, pourquoi donc La Réunion n’a-t-elle pas copié les îles du Sud-Est asiatique ? C’était si facile. Mais non : il fallait suivre les directives gouvernementales qui devaient s’exprimer partout sur le territoire français, y compris outremer. Quelle erreur ! Résultat : le Tribunal Administratif de Saint-Denis, ne cherchant pas à savoir si l’on pouvait mieux faire, a débouté notre requête. Quand je pense qu’on a, à La Réunion, autant de cas qu’à Taïwan… Ma compassion va aussi aux habitants de Mayotte (184 cas, 2 décès, densité 682 en 2017), qui va bien souffrir : pas de confinement possible là-bas, du fait de la promiscuité. Illusions de nos politiques !



Monsieur le juge des référés, vous avez conforté la politique de santé française à La Réunion. Or la France fait partie des mauvais élèves dans la guerre contre le virus, comme l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, et les Etats-Unis. Vers où les regards se tournent. Où Trump pilote à vue : 432 132 cas, 14 817 morts, mortalité à 3.4% en croissance accélérée, 328 millions d’habitants, densité 33. Et là, ces merveilleux épidémiologistes étasuniens leur promettent 200 000 morts… Bon courage à vous !



[Note de l’auteur : tous les chiffres sont arrêtés à la date du 8 avril au soir.]