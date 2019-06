Ultimatum pour l'Arche de Noé

Après 23 ans d’activité et de nombreux aménagements, le refuge l’Arche de Noé à Saint-Benoît doit trouver un nouveau toit pour ses pensionnaires."Un déménagement rendu nécessaire par la pression du voisinage qui s’est densifié au fil du temps et le besoin d’adapter les installations au bien-être des animaux et du personnel qui les a en charge", explique la présidente de l'association Droit de Cité, Astrid Puissant. Et il y a urgence, car le propriétaire du terrain situé à Saint-Anne a décidé de la mise en vente de son bien.Le nouveau refuge sera implanté à Sainte-Rose, du côté de Bonne Espérance. "C’est la succession de tentatives infructueuses sur le secteur de St-Benoit, Bras Panon et Plaine des Palmistes qui nous a conduits à nous tourner vers un terrain privé à Sainte -Rose". Le site s’étend sur 3 ha de terrain agricole APF actuellement en friche. Pour faire face aux nombreux investissements, l'association recherche des partenaires (entreprises du secteur du Tourisme ou de l'environnement, de transport, producteurs et importateurs d’aliments chiens et chats, entreprises du secteur public, Parc National, syndicat des éleveurs, Chambre d’Agriculture, DAAF… ). Une cagnotte a également été lancée sur une plateforme de financement participatif.