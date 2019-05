Un Airbus A400M de passage à La Réunion

Le 06/05/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 134

Un Airbus A400M, également appelé Atlas dans l'armée de l'air, a été aperçu ce lundi matin sur l'aéroport de Pierrefonds.



Un peu plus tard, il a effectué des largages de parachutistes au dessus de la zone du golf, à l'Etang Salé.



L'A400M a effectué son premier vol en 2008 et a connu de nombreux retards et surcoûts. Estimé d'abord à 20 milliards d'euros, le programme coûtera au final près de 28 milliards à la suite d'une mésentente entre les pays financeurs et à des demandes disparates des armées de l'air ce ces pays qui ont fait grimper le coût de chaque appareil produit.



Quoiqu'il en soit, l'A400M reste très compétitif par rapport au C17 américain et il y a quelques semaines, Airbus a annoncé que tous les problèmes avaient été résolus et que l'avion allait maintenant entrer dans une phase de production plus sereine.