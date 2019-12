Un Airbus fait demi-tour au dessus de l'Atlantique après la panne des 6 toilettes de l'avion

Le 24/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 252

On n'ose imaginer les conséquences si un tel incident se produisait sur un avion reliant La Réunion à Paris...



Un Airbus de la compagnie Swiss qui avait décollé de Zurich à destination de Miami a été contraint de faire demi-tour après que les six toilettes de l'appareil soient tombées en panne à la suite d'un problème technique du système d’évacuation des eaux usées.



L'appareil n’est reparti que quatre heures plus tard et les 236 passagers ont finalement atteint la ville américaine avec un retard de huit heures.



L’Airbus se trouvait déjà à l'ouest de l'Irlande, au milieu de l'océan Atlantique, quand l'équipage a dû condamner toutes les toilettes.