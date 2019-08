Un Français de 44 ans tué par un "Ours Grizzli" au Canada

Le 20/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 527

Un Français de 44 ans, Julien Gauthier, en voyage au Canada, a été tué par un grizzli, la semaine dernière. Accompagné d'une amie, le quadragénaire compositeur et preneur de son de formation, campait dans le nord-ouest du pays.

Le 15 août dernier, Julien Gauthier campait à Tulita, un hameau situé près du lac de Mackenzie. Selon les premiers éléments rapportés par la gendarmerie royale canadienne, un ours grizzli aurait saisi Julien par le cou et l'épaule, et l'aurait emporté dans la forêt rapporte 20minutes.



Julien Gauthier, parti pour un voyage d'une durée de 30 jours dans la forêt, devait enregistrer des sons dans la nature sauvage afin d'organiser une exposition en région parisienne. Pour ce faire, il avait lancé un appel au financement participatif sur la plateforme "KissKissBankBank". Comme il était écrit sur le site, le but de ce voyage était de "Descendre, en autonomie, le fleuve Mackenzie en canoë-kayak, depuis Fort Providence jusqu’à Inuvik (environ 1.500 km)".



Sur son compte Facebook, Julien Gauthier avait posté un message où il expliquait le déroulement de son expédition : "Quelques nouvelles de notre expédition (…) après déjà 5 jours de canoë et de camping sauvage (dont 3 sans avoir croisé âme qui vive… à part 4 ours, quantité d’oiseaux en tous genres, et une trace de loup qui est apparue pendant la nuit 20 mètres en dessous de la tente !) Ce soir c’est repos bien mérité".